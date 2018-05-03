西濱匝道做半套 將籌款增建

2018年05月03日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

西濱快速公路苗栗縣通霄白沙屯段預計5月底通車，但剛通車的苑裡鎮房裡段卻只有半套匝道，地方怒斥工程設計不當，他們只能「看得到、用不到」。立委陳超明、議員劉秋東2日邀集相關單位召開協調會，要求增闢北出、南入完整匝道，與會人士批道路設計錯誤，應負起改善作為，且不應增加地方政府負擔。

設計錯誤 能看不能用

經過2個小時討論，由陳超明作成結論，他肯定公路總局對擴增房裡南下匯入、北上匯出匝道的良善回應；建議公路總局研擬依循西濱自通霄五北里銜接台1線聯絡道路可行性評估案模式，補助縣府辦理匝道口設置。

另公路總局雖已承諾負擔工程經費3.3億元，但徵收用地費用卻仍高達2400萬元，且事關苗栗縣與台中市政府，將擇期再邀縣市政府及公路相關單位研商，陳超明並要求將增設匝道期程從5至6年縮短到3年以內。

徵收用地費 擇期研商

西濱快速公路台中大安至苗栗苑裡房裡里路段高架道路3月底通車，但苑裡鎮民通車前反映匝道只有半套，即返鄉民眾「北上不能匯出、南下無法匯入」。

2日在劉秋東服務處舉行的說明會，各級民代和當地里長都踴躍出席，會場炮聲隆隆，前鎮長鄭文炳和地方仕紳，痛批公路單位設計時都沒考量在地實際需求，經過時空變遷後，驚覺原來的設計有不少缺失。有人更形容不當政策比貪汙更嚴重，公路單位理應負責改善，卻遲遲沒給肯定的答案，讓人怒火中燒。

(中國時報)