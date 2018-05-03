西濱高架化噪音擾眠 惹民怨

2018年05月03日 04:11 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

西濱大安段高架化通車後，附近居民抱怨車行噪音擾人清夢，還有人反映住家牆壁龜裂、路標誤植、交通標線設計不良等缺失。台中市議員吳敏濟2日邀西濱工務段、環保局、交通局及里長等會勘，要求在最短時間內改善。

民宅龜裂、路標誤植缺失多

當地居民黃張緣表示，西濱橋墩打樁時，強烈震動造成他家多處裂縫，車庫橫梁甚至向外傾斜，工程處只派人在裂縫注射矽膠，一點用都沒有。居民熊碧娟則指出，西濱高架化後，風切聲、伸縮縫的噪音比以前更大，晚上被吵得睡不著覺，要依賴安眠藥助眠。

環保局官員現場測得噪音多次超過80分貝，主祕商文麟指出，住宅區噪音管制標準每小時均值，早晚超過70分貝，日間74分貝，夜間67分貝就算超標，該局會選擇主要住宅區連續監測24小時，一旦超標，就會要求西濱工程處於180天內提送改善結果，若沒超標，但確實影響生活，也建議施設隔音牆。

建議施設隔音牆解決問題

西濱大安段平面交叉路口斑馬線與中央分隔島落差40公分，吳敏濟表示，一般成年人跨越都不俐落，何況孩童長輩或身障者。

福住里長吳添福表示，東西五路路標將「北汕」誤植為「五甲」，會誤導用路人。永安里長謝綢抱怨，東西四路左轉五甲南路轉彎處路寬因施工而縮小難行，反光鏡移除後未復原。

西濱北工處第五工務段工程員曾緯民表示，工程正在驗收階段，針對大家反映的問題，會在最短時間檢討改進。民宅損壞問題也將委請結構技師監定，依規定處理，噪音則依環保局提供的監測數據做為改進依據。

(中國時報)