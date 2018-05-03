土地只租不售 台糖招標等嘸人

台糖土地招租開發立牌放到鏽蝕，還等不到投資者上門。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣縣治特區開發原地踏步近20年，大地主台糖公司規畫釋出高鐵特定區與縣治特區多達36.77公頃商業用地進行大規模招商，但「只租不售」開發原則遭眾多廠商打槍，直指有礙投資意願，面對縣府打算再祭出「空地稅」因應，地方又批台糖阻礙發展下，台糖決定先選定一塊土地上網招商，試試水溫再說。

設定地上權 招租有困難

台糖日前召開招商說明會，吸引近30家廠商到場，但一聽到台糖是以設定地上權招租，徵求投資者進駐開發，說明會進行到一半，已有多家廠商離席，同樣到場的太保市長黃榮利指台糖土地只租不售，廠商就算向銀行貸款融資，也借不到多少錢，開發成本負擔太重，當然沒人想來。

黃榮利認為，台糖內規不改，縣治特區開發只會原地踏步，如台糖擔心被外界質疑是賤賣國土，可比照市價標售，強調站在帶動地方繁榮立場，太保市支持縣府對台糖開徵空地稅，「我們願意當縣府後盾」。

因應空地稅 近期再招商

面對地方批評台糖空有大批土地卻不願開發，妨礙地方繁榮，台糖也有滿腹委屈，台糖嘉義區處規畫股長王四發說，10多年來台糖已多次上網招標縣治特區幾塊土地，前2年也曾主動向多家量販店、壽險業伸手，卻始終乏人問津，「並非台糖不開發，而是市場反應冷淡」。

王四發說，台糖目前正推出土地活化促進方案，以擴大縣治1期特區為例，1公頃內土地，只要地上權設定達20年以上，前3年固定租金和權利金免收，第4年權利金減半，相對有誘因情況下，說明會後仍有4、5家持續洽詢，所以近期就會選出一塊標的先行上網招標，試試市場反應。

(中國時報)

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