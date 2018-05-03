學校預定地閒置 擬彈性利用

2018年05月03日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

少子化趨勢下，高市54塊學校預定地20年內恐難建校，大多拿來種樹，市議員邱俊憲建議市府彈性利用；教育局長范巽綠允諾，透過跨局處討論讓校地多目標立體使用，副市長史哲也贊同，甚至可引進民間參與，共同思考空地利用方式。

未來20年不可能設新校

邱俊憲表示，之前他詢問教育局打算如何使用閒置的學校預定地，獲得的回應總是未來有建校需求，但調出數據，班級數、學生數過去10年不斷減少，未來也不可能逆轉，可斷言高雄未來20年不可能再設新校，空地只能放著種樹、長雜草。

他指出，「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」去年9月修正，規定閒置或低度利用的公共設施經縣市政府都市計畫審議，可做臨時使用，等於賦予地方更多彈性使用空間。

促引進育嬰、日照等功能

邱俊憲說，以鳥松仁美、仁武八卦寮的文小2、文小4校園預定地為例，皆在大馬路旁，面積廣達1、2公頃，類似的閒置預定地全市共54塊，他呼籲研考會綜合計畫組研擬具體辦法，比如引進育嬰、日照、老人照護等功能，別再浪費空間。

史哲答詢表示，過去12年來，學校用地已逐步彈性使用，陳菊市長任內14座圖書館多數即是利用學校用地；至於預定地部分，教育局過去是守土有責，但依據人口預測，確實需要更彈性使用，可討論如何開放民間參與，引進建設經費讓空地短期利用。

范巽綠則補充說，德國甚至發展出組合式學校，有需要時組個臨時學校，學生數變少再拆遷至別處使用，等於是土地立體、多目標使用概念，教育局非常認同，不過未來必須透過市府主導、跨局處討論，讓學校預定地與社區需求緊密連結。

(中國時報)