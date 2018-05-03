建北441人次上榜 127人申請國外

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中國時報
／台北報導

台灣大學申請入學今放榜，有8人同時錄取台大5學系，建國中學占3人、北一女中則1人，其中，建中有280人次正取、北一女中有161人次正取，申請國外學校的學生也提升，多以美國、香港為主，其中大陸學校因資源多、競爭力強也成為誘因之一。

建中錄取資料顯示，醫學系4人，電機工程系28人，資訊工程系21人，化學工程系12人，材料科學與工程系5人，物理系6人，化學系10人，工程科學及海洋工程系4人，國際企業系11人，法律系8人及財務金融系11人。

北一女則有5人錄取台大醫學系，牙醫學系1人，藥學系3人，電機工程系2人，機械工程系6人，材料工程系2人，財務金融系6人，國際企業系10人，法律系則有5人。

申請國外學校部分，建中有101人次，北一女則有26人次，多以美國、香港居多，建中教務處主任蔡哲銘表示，今年申請大陸人數成長1倍，但尚未放榜，可能原因是今年台大面試衝堂情況嚴重，不少同學為了保險起見，增加申請學校數，但大陸學校提供的資源及競爭力也不乏是誘因之一。

今年以奧林匹亞地科金牌保送台大醫學系的吳宗勳表示，高中時就曾下鄉教導國中生，參與服務學習活動，因從中得到很多成就感，未來想將知識化為力量救治病患。

(中國時報)

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