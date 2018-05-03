金屬工廠閃燃 10員工燒燙傷

2018年05月03日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化市中山路一家金屬加工廠2日下午研磨產生火花，加上作業區瀰漫鎂、鋁粉塵，形成閃燃，火光才「晃」一下，但瞬燃高溫已造成工10名員工被燒傷，送醫急救，其中1名吳姓員工全身近100％的2到3度燙傷，有極度生命危險。

彰化縣消防局2日下午14點53分獲報工廠傳出火警，前往救援，15時2分到達現場時，員工已自行撲滅火勢，卻有10名作業中的員工遭受3％到100％不等的輕重燒傷。

消防局初步調查，意外發生時，工廠正在進行研磨作業，員工形容整個廠區煙塵瀰漫，突然一個火花，就像在空氣中發生無聲的爆炸，接著就是聲聲哀號，10人慘遭高溫灼傷，「太恐怖了！」。

消防人員指出，鎂的瞬燃溫度可達到2000度高溫，從廠區內堆放許多鎂製材料，研判未做好防範的措施，引發閃燃。勞工處也呈報工業局，著手進行工安調查，釐清事故的原因和責任歸屬。

消防員將10人救出送醫急救，共4女6男受傷，其中有8名是外籍移工，全送往彰化基督教醫院急救。彰基副院長周志中表示，其中5人輕度3到7％灼傷，已經出院，5人傷勢嚴重，分別有近30％、50％和70％灼燙傷，都要住院，其中吳姓員工全身幾乎100％灼傷，有生命危險，送住近燒燙傷中心。

(中國時報)