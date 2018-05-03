金屬工廠閃燃 10員工燒燙傷

友善列印
中國時報
／彰化報導

彰化市中山路一家金屬加工廠2日下午研磨產生火花，加上作業區瀰漫鎂、鋁粉塵，形成閃燃，火光才「晃」一下，但瞬燃高溫已造成工10名員工被燒傷，送醫急救，其中1名吳姓員工全身近100％的2到3度燙傷，有極度生命危險。

彰化縣消防局2日下午14點53分獲報工廠傳出火警，前往救援，15時2分到達現場時，員工已自行撲滅火勢，卻有10名作業中的員工遭受3％到100％不等的輕重燒傷。

消防局初步調查，意外發生時，工廠正在進行研磨作業，員工形容整個廠區煙塵瀰漫，突然一個火花，就像在空氣中發生無聲的爆炸，接著就是聲聲哀號，10人慘遭高溫灼傷，「太恐怖了！」。

消防人員指出，鎂的瞬燃溫度可達到2000度高溫，從廠區內堆放許多鎂製材料，研判未做好防範的措施，引發閃燃。勞工處也呈報工業局，著手進行工安調查，釐清事故的原因和責任歸屬。

消防員將10人救出送醫急救，共4女6男受傷，其中有8名是外籍移工，全送往彰化基督教醫院急救。彰基副院長周志中表示，其中5人輕度3到7％灼傷，已經出院，5人傷勢嚴重，分別有近30％、50％和70％灼燙傷，都要住院，其中吳姓員工全身幾乎100％灼傷，有生命危險，送住近燒燙傷中心。

(中國時報)

規畫沒遠見 該還用路人公道 民代諷恐龍局長包庇縱容

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。