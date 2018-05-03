民代諷恐龍局長包庇縱容

2018年05月03日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市永康某幼兒園涉嫌虐童，受害家長向代理市長李孟諺（右）陳情。

台南市永康某幼兒園被爆涉嫌虐童，市議員林燕祝2日總質詢時，痛批教育局只輕罰業者3萬元，沒有積極處理，除要求停招，還送1隻充氣恐龍給局長陳修平，諷刺是「恐龍局長」；受害家長也到議場旁聽，並向代理市長李孟諺陳情。但業者回應，已懲處相關人員並改善。

昨天林燕祝進行市政總質詢時，10多幼兒園的受害家長也到議會旁聽，並高舉「恐龍教育局長」、「縱容、包庇、無能」、「業者推卸責任」等標語，表達不滿。

林燕祝說，該幼兒園被爆老師涉嫌過肩摔、拖拉小孩、戴面具及以假蜘蛛玩具嚇小孩，造成受害小孩及家長身心俱疲，甚至還有家長、小孩直到現在還在就醫看身心科，教育局卻只輕罰3萬元，不該停招嗎？根本是包庇。

受害家長表示，今年2月初孩子被同學推擠撞到頭部，回家後出現嘔吐現象，還說眼睛看不見；事後老師卻宣稱兒子是自己撞到，不僅說話不誠實，經調閱監控器也發現老師在旁袖手旁觀。

陳修平強調，全案依法行政，除積極稽查，更在法令範圍內做出最重懲處，絕無怠惰疏忽。

受害家長也向李孟諺陳情，希望這種事情不要再發生。李孟諺認為，相關處罰幼兒法有其限制，市府除對該幼兒園提告，也對2位涉嫌虐童的老師各罰6萬元，並控告負責人及前園長業務過失傷害。

幼兒園楊姓負責人認為，家長指控的是2年前的事情，老師都被懲處了，第一時間也跟家長道歉並進行改善，還邀請家長一起參與監控，如今將靜待司法調查。

(中國時報)