宜縣種黃花風鈴木 打造金黃南澳

宜蘭縣代理縣長陳金德昨栽植黃花風鈴木，盼讓南澳成為金黃色的小鎮。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

為營造黃色花海的景致，宜蘭縣代理縣長陳金德2日赴南澳鄉栽植黃花風鈴木，10月份會再移植1000棵，預計5年後開花，陳金德說，南澳交通不便，經濟發展受限，要翻身「除了觀光，還是觀光！」期待南澳能因為黃花風鈴木，在春天變成金黃色的小鎮。

宜蘭縣政府農業處表示，黃花風鈴木花色鮮黃豔麗，原產於中南美洲的熱帶地區，也是巴西國花，1967年引進台灣種植，每年2月底至3月初是黃花風鈴木盛開季節。

陳金德指出，蘭陽平原在有些季節很溼冷，但南澳地區緯度接近中部，日照充足，很適合黃花風鈴木生長，花蓮瑞穗的水圳與高雄愛河旁的黃花風鈴木，盛開時的金黃讓他印象深刻，黃花風鈴木的祕境也讓人趨之若鶩。

他透露，南澳交通不便，上周有去行政院見賴清德院長，強調東澳至南澳隧道一定要立即啟動可行性評估，不能等10年後再來做，賴揆也非常贊成；此外，因南澳鄉大部分土地是國有地、原住民保留地，使用上相當困難，要帶動南澳只能透過觀光。

陳金德指出，除了交通外，要豐富南澳的觀光內涵「我想到的就是種樹。」挑選的是黃花風鈴木，10月時會再移植1000棵到南澳，希望每年都種樹，未來5年、10年可以種下1萬棵，預估5年後就會開花。

他說，10年後他大概沒當縣長，但很期待10年、20年後到南澳，能在春天時看到整個大南澳地區是金黃色的，南澳彷彿是金黃色的小鎮、金黃色的山城，春天可以來南澳，不必去日本賞櫻。

(中國時報)

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