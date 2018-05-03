侯談蘇政績 市政接棒要跟上潮流

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中國時報
吳岳修／新北報導

新北市長參選人侯友宜2日與國民黨高雄市議員候選人陳若翠合拍宣傳照，對於蘇貞昌說期待侯友宜沒變，侯友宜強調他只認「是非對錯」，像「深澳電廠絕對不可以燃煤發電」這件事就是對的，邀蘇縣長跟他一起走對的方向。

侯友宜最後談到蘇貞昌過去擔任縣長表現，他認為20年前的事到現在都已轉變，大家要跟上時代潮流，未來要全力創新、改變新北市，市政建設是一棒接一棒，蘇縣長、周縣長跟朱市長對新北市都有貢獻，都是把市政成績堆疊上去，讓市政更好。

侯友宜2日在國民黨新北市黨部，與高市新興、苓雅、前金區議員參選人陳若翠合拍宣傳照，侯友宜特別用國台語錄音，向高雄鄉親推薦陳是優秀議員，呼籲高雄選民票投陳若翠，讓好議員為民服務；陳若翠也推崇侯友宜有魄力、有能力，絕對是優秀的新北市長人選。

侯友宜民調大幅領先蘇貞昌，民進黨祕書長洪耀福指侯利用高民調製造「西瓜效應」，侯友宜說，民調不是他做的，他喜歡與年輕人一起打選戰，市民才是他的最大咖，面對選戰一定全力以赴。

蘇貞昌將邀新北市綠營區域立委擔任競選副主委推動選務，侯友宜說，他的選戰策略會變新，徵求志工跟他共同面對選戰，選舉不能只靠黨中央挹注資源，靠自己打拚最實在，不管是黨或任何人提供幫助與建議，他都樂於接受。

蘇貞昌日前跟綠營立委餐敘時提到「期待侯友宜還是當年的侯友宜」，侯友宜笑著說：「我還是我，自始自終都沒改變」，只認「是非對錯」，就像「深澳電廠絕對不可以燃煤發電」這件事就是對的方向，希望蘇縣長能跟他一起走對的方向。

(中國時報)

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