桃捷不方便 工會抗議不人性

桃園大眾捷運公司企業工會成員，2日在桃園市政府前抗議。（葉臻攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園大眾捷運公司企業工會成員2日上午在桃園市政府前抗議，爆料桃捷有半數以上的終點站沒有設置司機專用廁所，不但讓司機員用「尿袋」作為如廁常態，且3月還設置可直播的監視器，藐視司機人權和隱私權，桃捷公司則強調加裝監視器是為了保護司機權益，也非隨便人可以直播，廁所問題則會想辦法。

現任桃捷駕駛員、桃園大眾捷運公司企業工會副理事長蘇祐樟表示，桃園機場捷運直達車在A1、A14機場第三航廈（建設中）、A21站環北站都沒有駕駛員專用廁所，工會曾向公司反映，但卻被告知要使用尿袋。

蘇祐樟表示，雖然台北捷運、台鐵都有發給駕駛員尿袋，但都是作為「緊急使用」，在終點站都有門一開就能進去的駕駛員專用廁所，但桃捷卻把尿袋作為駕駛員的「如廁常態」，桃捷有2成8的駕駛員為女性，使用尿袋既不合理也不人性。

桃捷公司回應，駕駛員如果中途有緊急生理需求，可呼叫行控中心派員替換，蘇祐樟則反駁，公司規定只有A3新北產業園區站和A17領航站可以替換駕駛員，加上桃捷的站務副站長都沒有司機員證照，且人力不足，「不可能像公司說的，請人換班去上廁所」。

此外，桃捷公司表示，裝設監視器是根據大眾捷運法規定，用來釐清發生異常事件時，保護司機員被誤解究責，捷運同業均有相同設計，對於資料的查閱也有嚴格規定，且拍攝角度及焦點主要在司機員的手部及駕駛控制盤上，若司機員在緊急情況下使用尿袋，可至駕駛室左後方的非拍攝空間。

(中國時報)

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