基隆賞桐步道失修 下周整理

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中國時報
╱基隆報導

桐花季即將到來，基隆市暖暖福興宮旁金山街通往暖壽山的步道，近來開滿桐花，白色的油桐花散落在層層的階梯上，宛如一條白雪飄落的銀白步道，十分幽美，但因為步道涉及國有土地及市有土地產權問題，年久未修，立委蔡適應服務處2日邀集相關單位現勘，並預計下周先行整理全長約1公里的步道，未來繼續爭取相關經費，重新規畫整建。

暖壽山步道近日桐花盛開，成為在地「賞桐祕境」，但由於步道年久失修，立委蔡適應服務處主任林明智邀請暖暖里長陳建興、國有財產署北區分署基隆辦事處、基隆市政府產業發展處、暖暖區公所等單位前往會勘。

陳建興表示，暖壽山步道歷史悠久，從清法戰爭時期就已經存在，大約在30年前進行步道的整建，暖暖里志工定期會進行步道的除草、巡視，與暖暖區公所配合維護工作，是一條不錯的健行步道，為了保持這樣的品質，希望有關單位協助重新修整。

林明智指出，該步道經常有登山客進出，且桐花祭也即將到來，為了讓民眾有更優質的行走空間，經會勘後，已建請暖暖區公所優先辦理步道的環境整理，預計下周先完成步道的環境整理、除草、步道清理雜物工作，以配合快要到來的2018客家桐花祭，方便市民朋友健行賞花。

林明智還說，未來也會努力向基隆市政府爭取重新整建步道的經費，將串連暖暖福興宮、暖暖金山寺、暖暖運動公園的暖壽山步道，規畫整理成更適合大家步行的休閒步道。

環繞暖壽山的健行步道，入口在暖暖福興宮旁金山街一處，步道兩側開滿油桐花，高處還有1座前基隆市長張春熙題字的暖壽亭，健行步道可通往暖暖金山寺，中間還有一條岔路，可通往暖暖運動公園，是暖暖在地居民早起爬山的祕境步道。

(中國時報)

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