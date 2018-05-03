太好了 老屋裝電梯補助241萬

2018年05月03日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

新北市都市更新處推動老舊公寓增設電梯計畫，解決老舊公寓長者及行動不便者上下樓梯問題，2日核准新莊幸福路一棟五層樓公寓241萬元補助，成為新北市都市更新整建維護補助增設第5案，申請人陳先生高興的說，自己年紀漸長、行動愈來愈不便，以後有電梯搭實在太好了！

台灣邁入高齡化社會，新北市近4百萬人口中老年人口逐年增加，新北市五層樓以下無電梯老舊公寓約3萬棟，衍生年長者與行動不便者上下樓問題。新北市都更處從2011年起開始推動老舊公寓增設電梯計劃，最高補助5成經費，至今已有5棟舊公寓獲得補助，每案平均補助款200萬元。

都更處發展科長洪宜萍表示，計畫推動以來，已有1013棟老舊公寓住戶諮詢，獲准增設電梯的公寓只有5棟，比例不高，主要原因在於設置電梯的公寓需符合一定條件，包括基地須位於都市計畫範圍內合法建築物、屋齡15年以上的4或5樓公寓、公寓基地內需有至少4平方公尺設置空間等條件。

洪宜萍也說，老舊公寓多屬民間私人產業，市府補助經費以總工程經費50％為原則，另一半費用需由公寓內住戶分攤，這也影響不少住在低樓層住戶同意增設電梯的意願。

都更處指出，目前核准的電梯補助案，新店及蘆洲已有2案完工啟用，永和1案施工中，永和1案申請建築執照中，新莊幸福路案2日已核准241萬元補助金，預計今年9月完工；都更處提醒，市府提供輔導團隊免費替老舊公寓健檢是否符合增設電梯條件，民眾可多加利用。

(中國時報)