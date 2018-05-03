癌末婦辦展圓夢 畫出對時間渴望

2018年05月03日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

「阿姨，我們天堂見」！花蓮熱愛藝術的設計師楊春枝，3年前罹患肺癌就醫，即使在化療期間仍創作不輟，共完成20幅的油畫，門諾醫院特地為她舉辦個人畫展，姪女楊蕙茹拿著與阿姨一起完成的「時鐘」油畫，盼珍惜當下，把握人生的每一刻。

61歲楊春枝女士原是一名服裝設計師，晚年轉行為插花老師，三年前因手麻就診，沒想到檢查結果卻是肺癌末期，膝下無子的她，在醫院治療期間靠著油畫創作忘卻身上的疼痛，為了不留遺憾，院方安寧病房特地在2日為楊春枝舉辦個人畫展，

20幅的畫作陳列在安寧病房的走道兩旁，有數字油畫也有個人創作，每一幅都是楊女士的最愛，其中，一幅牡丹花時鐘的畫作，還是她與姪女楊蕙茹共同完成，已經無法言語的楊春枝看到現場熱鬧的情景，頻頻揮手向大家致意，場面令人動容。

「阿姨，我們天堂見」！畫展中，雖然楊春枝的老父因行動不便無法到場，老母親看到女兒能夠圓夢，感動的頻拭淚，姪女楊蕙茹拿著阿姨送她的「時鐘」油畫說，中國人忌諱送鐘，但她知道阿姨的是要她珍惜當下，把握人生的每一刻。

血液腫瘤科醫師林學府說，如同楊春枝的油畫創作，總是給人充滿希望與正向的能量，雖然每次的化療過程總會讓人感到煎熬，但她從未放棄，樂觀面對每次的挑戰，楊女透過畫作，提醒著每個人要更珍惜可以發光發熱的那個時刻。

(中國時報)