2018年05月03日 04:11 中國時報 邵宗海

行政院長賴清德5月2日出席「洗錢防制國家風險評估首部發表會」，在接受媒體訪問時表示，對於多明尼加斷交事，認為「併吞台灣是中國的國策，也是他們的陽謀」。

關於有些傳言表示，北京軍演是針對賴清德的台獨說，有點教訓的意味；對此，賴清德則堅定回應，這麼多年來北京積極在國際上封鎖台灣生存空間，也挖台灣的邦交國，這些都不是一日的事情。這些「回應」可說是相當簡單化，恐怕賴清德都沒有澄清他想要表達的「因邦交國被挖或是台灣被打壓，影響的是台灣整體利益」的看法，反而更凸出了他內心真的想追求「台灣獨立」的目標。

「併吞台灣是中國的國策，也是他們的陽謀」，這句話透露出來的意義，就是賴認定北京今後不管會用什麼方式，包括一國兩制、聯邦或邦聯的模式，因為其結果必然是兩岸最終整合，所以在賴清德的認知中，這些模式不管台灣人民是否或可接受，但只要涉及到兩岸形式上或實質上的統一，他就把它歸納到是「併吞台灣是中國的國策」。

北京的政策是否要「併吞」，可能字義上尚有不同說法：一、「一國兩制」確是北京率先提創的，1993年的「台灣問題與中國的統一」白皮書上，尚說「在一個中國的前提下，什麼問題都可以談，包括談判的方式，參加的黨派、團體和各界代表人士，以及台灣方面關心的其他一切問題。只要兩岸坐下來談，總能找到雙方都可以接受的辦法」。其中沒有提到一定只有「一國兩制」方案才可接受。

二、「一國兩制」也是要在兩岸統一之後才能真正實施，在統一談判之前，沒說一定要台灣接受之後才能進入談判階段。以上兩點確實在過去台灣沒有多少人真正去理解。

即使賴清德說「這麼多年來北京積極在國際上封鎖台灣生存空間也挖台灣的邦交國，這些都不是一日的事情」，這句話若運用在馬英九執政那8年，就會失靈。由於當時「九二共識」在彼此之間存有默契，因此也只有甘比亞一個國家曾與台北斷交，且遭大陸擱置至蔡英文即將上台才建交，而且像WHA等國際組織活動都順利出席。

其實，說穿了，賴清德批判北京在「併吞台灣」，就是他內心裡絕對不接受任何兩岸統一的反射；他真正的含意就是台灣必須正名獨立，至少維持兩岸是實質的國與國的關係。賴清德在出任行政院長後，他在「台灣獨立」這個立場上，至少公開發表了兩次的看法：一、在2018年4月出席台灣「言論自由日」活動時，承認他主張「台灣獨立」；二、在2017年9月在立法院接受質詢時、表態支持「台灣獨立」。

在立法院答詢，行政院長的答覆內容是要登錄到立法院公報裡，在憲政運作的意義上，是代表執政者的政策立場。賴清德在立法院公然主張自己是台灣獨立的工作者，也認為兩岸是互不隸屬的兩個國家，是很難以「個人見解或立場」的說詞來逃脫「台獨」的指控。

賴清德的「台獨」狠話，他個人是很「爽」，一旦北京認為是牴觸紅線，便要運用《反分裂國家法》的非和平手段封殺台灣，例如最近的軍演與斷交，難道就必須由全體台灣人民來承擔？

（作者為澳門理工學院名譽教授）

(中國時報)