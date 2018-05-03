中興案讓大陸真正學到的東西

2018年05月03日 04:11 中國時報 胡海鷗

中興事件發酵，各種聲音揚揚沸沸。有一種表達特別令人驚詫，說該事件暴露大陸央企缺乏安全意識，給國家和企業造成了重大的損失，為了國家的利益和未來，每個中國人都要從中吸取教訓。確實央企缺乏保密意識，怎樣提高央企的保密意識也不算過分，但是，用中興事件來說保密，則錯將掩蓋當保密，這不僅不利於修補，甚至還會進一步損害大陸的國際形象。

保密和掩蓋的共同表現是不洩露祕密，它們的不同本質則在於不洩露物件的合理合法與否。如果物件合理合法，不洩露就是保密，反之則是掩蓋。保密是正當權力，必須用好和實施好。掩蓋則是同流合汙，它不僅在道德上站不住，甚至要受到法律的制裁。正如中興事件，如果它洩露的是企業的核心技術、專利產權，並由此造成重大的損失，那麼怎樣強調保密意識也不算過分。但實際上中興是違背契約精神，做了不道德甚至不合法的事。此時想辦法不讓別人知道，這不是保密，而是掩蓋。強調對做壞事的保密意識，其本質與掩蓋罪證，保護罪犯與警察周旋有得一拚。混淆保密與掩蓋的界限，將掩蓋合法化成保密，這就是用合法性語言為做壞事背書，其結果一定會誤導社會的價值判斷和行為選擇。

一個社會最大的風險其實不是資金鏈斷裂，不是房地產過熱，也不是通膨和失業，而是混淆是非、顛倒黑白的價值取向。只要價值觀正確，再多的經濟問題也能找到解決的方法，但如果價值觀錯了，則什麼都不做比做什麼都好，因為面對「紅腫之處豔如桃花，潰爛之時鮮如乳酪」的努力一定南轅北轍，加劇問題的嚴重性。

中興之錯至少在違背協定上，本來就承諾不給美國制裁的國家提供產品，美國才把晶片軟體等賣給你，不管美國那些國家的制裁是否合理，既然作為交易的條件已經承諾簽約了，就必須做到，這是現代誠實的商人最基本的素質要求。更為不當的是，在違背協定的行為被發現之後，中興不僅繼續頂風行事，而且陽奉陰違，不落實懲處相關人員的承諾，這就怪不得老美的不依不饒了。如果老美知道中興違規，卻聽之任之，不實行必要制裁，則不僅中興非常可能將糗事進行到底，其他公司和國家也會起而效尤，則公平交易規則和國際經濟秩序都可能轟然坍塌。當然，這樣的制裁對中興的打擊是非常沉重的，但是比較規則和秩序的破壞，這樣的代價畢竟要小得多。在中興違約的前提下，強調保密的潛台詞只能是糗事要做，但不能讓老美知道，以盡可能避免損失。這種話，私下說說倒也就罷了，放上檯面不僅在國際自貶形象，而且在國內也越來越不為公眾所接受。

所以會將對做糗事的掩蓋說成是保密，實在是有關人的思維還停留在陣營和國別的畫分中，是非對錯服從我方的利益。於是美國的決定與我們的利益一致，則可以接受和遵守，但只要發生背離，即便達成協定，也要設法規避，方法是「保密」，做糗事而不被人家知道。

這就是對中興事件強調保密意識和思想制度的根源，殊不知現代社會的基本規則首先是明辨是非對錯，然後才是維護利益。如果兩者發生背離，則只能犧牲利益，維護是非對錯。儘管這樣的規則未必得到充分有效的尊重，但至少在表面上，誰也不會公然挑戰這樣的基本規則。而有人就中興事件講保密，這不僅違背現代社會的公認規則，更表明他們還公然招搖這種過時的思想而不自知，如果不能及時改弦更張，則企業和政府都將付出更大的信用代價。

可見，中興事件的教訓是不能違規，不能不講信譽，而不是保密工作沒有做好。解決問題的出路是從源頭上提高全社會的信用意識和契約精神，而不是加強保密意識。所以政府要對所有的企業廣而告之，放棄違規獲利的念想，不遵守協定、說一套做一套再也行不通了。政府不是違規行為的保護傘，而是違規行為的揭發者和整改措施的監督者。這在短期中確實承受較大的成本，但是在長期中形成的信用資產一定能覆蓋現在可能的所有付出。

（作者為上海交通大學安泰經濟與管理學院教授）

(中國時報)