2018年05月03日 04:11 中國時報 吳銘彥

我中美洲友邦多明尼加1日突然宣布與大陸建交，並與我國斷交，結束雙方長達77年的邦誼，時間就選在蔡英文5月20日就任總統屆滿兩周年前夕，警告意味濃厚。這也是繼聖多美普林西比、巴拿馬之後，在蔡總統任內第3個宣布與我斷交的國家，至此我邦交國僅剩19國，創下歷史新低，顯示蔡政府「踏實外交」已經破功，到了必須檢討的地步。

然面對此一嚴峻情勢，行政院長賴清德2日接受媒體訪問時，否認斷交事件與他的台獨言論有關，表示：「併吞台灣是中國的國策，也是他們的陽謀，邦交國被挖或是台灣被打壓，影響的是台灣整體利益。希望國人能夠支持政府，大家共同面對中國的步步進逼。」

賴清德接任行政院長後，大陸對台文攻武嚇一波接一波，難道與他的台獨言論無關？賴院長赤裸裸地將政黨利益與個人利益擺在國家利益之上，恐殃及全民。

大陸國台辦主任劉結一4月16日在回應有關賴清德「台獨工作者」的言論時，直指賴清德說，「他就是個台獨！」隨後，中共解放軍在福建沿海進行軍演。另外，4月26日，大陸國防部發言人吳謙不客氣地說：「解放軍近期採取的一些激烈行動（指繞島飛行）針對的是台獨分子，如果台獨勢力繼續肆意妄為，中國大陸將採取進一步行動。」以上大陸官方一連串嚴厲的談話，若非衝著賴清德台獨言論而來，是衝著誰而來？

面對大陸文武的步步進逼，民進黨政府只會呼籲國人共同承擔，但為什麼政府錯誤的政策，其苦果還要全民共同面對、承擔？

日前北京當局祭出31項惠台措施，吸引台灣人才，賴清德說這是中國要併吞台灣的伎倆，要國人勿輕易相信；面對軍演，賴清德也說是中共的例行性演習，要國人不必恐慌；現在政府在外交戰場上節節敗退，他也只能呼籲國人團結、支持政府。

不可否認，大陸統一台灣的意圖始終存在，執政者需考慮自身處境與應對方式，並思及可能造成的後果。台獨向來為大陸最在意、也最嚴肅看待的一件事。在台灣內部統獨議題仍具極大爭議的情況下，賴清德身為行政院長，本應謹言慎行，避免挑動兩岸的敏感神經。

否則，民進黨政府就必須拿出具體對策，因應大陸對我的軍演和斷交作為，而不是出事了只會呼籲國人、朝野團結。

此次面對多明尼加與我斷交，蔡總統僅淡淡地表示，「北京當局再次對台打壓，大家心知肚明，現在就是該團結的時刻，政黨利益不該大於國家利益，朝野應放下成見一致對外。」殊不知，破壞團結、挑起朝野對立的，往往是號稱最會溝通的民進黨政府。此時此刻，蔡總統是否也應放下成見，至少先回到「九二共識」的基礎上，改善兩岸關係，才是正本清源之道！

（作者為國家政策研究基金會外交及國防組高級助理研究）

(中國時報)