抹黑鄭成功就能台獨嗎

2018年05月03日 04:11 中國時報 王曉波

4月30日報載，今年鄭成功的中樞祭典已於29日在台南舉行，並比照去年，不再由部長南下主持，理由為「認為鄭成功屠殺原住民，不應舉辦中樞祭典，加上總統蔡英文上任後，發動原住民轉型正義，內政部因而有不同作法。」

在歷史上屠殺過原住民的是日本殖民統治。根据1920年的統計，討伐原住民即達138次，死7080人，傷4123人，時原住民人口為130310人。1931年還發生「霧社事件」，日軍以違反國際公約的毒瓦斯屠殺原住民。日本除了屠殺原住民外，還掠奪原住民土地，成為今天的「國有林」，「還我土地」仍為今天原住民運動訴求。

鄭成功從未屠殺過原住民。1661年4月28日鄭成功的軍隊從澎湖出發攻打台灣，至1662年2月1日荷蘭人接受18項協議，荷蘭才把台灣土地交還給鄭成功。鄭成功攻打的都是荷蘭人，不是原住民。

相反地，近代歐洲的殖民政策是實施奴役統治的，荷蘭治台亦不相讓。所以，在鄭芝龍降清離台後，不但漢人，包括原住民也不斷與荷蘭人發生衝突。鄭軍一登陸，不僅漢民族，包括原住民，不約而同地拿起武器砸爛荷蘭人的機構。當鄭成功勘察新港、目加溜等處時，各社均羅列恭迎，而鄭成功分別「錫以煙布，慰以好言，各跳躍歡舞。」

鄭成功對台灣原住民的統治，不是掠奪，而是墾荒，並輔導原住民耕作。戶都事楊英將歸順的諸社，各派農夫1名，鐵犁耙鋤各1副，熟牛1頭，教原住民耕種收穫，並且明令「本藩已手闢草昧，與爾文武各官，官兵家眷，總必創建田宅等項，以遺子孫計。但一勞永逸，當以已力經營，不准混侵土民（原住民）及百姓（漢人）現耕物業。如有違越，法在必究。」

1662年6月23日，鄭成功逝世，距荷蘭人歸返台灣不足5個月，哪有時間去屠殺原住民？但其促進原住民的文化教育發展影響甚鉅。郁永河在《裨海記遊》中說：「新港、目加溜、蕭瓏、麻豆於偽鄭時為四大社，令其子弟能就鄉塾讀書者，蠲其徭，欲以漸化之。四社蕃亦知勤稼穡，務蓄積，比戶殷富。」

明鄭覆滅，清朝統一台灣，漢、原械鬥或有之，但也沒有屠殺過原住民，甚至根本是原住民自治的「一島兩制」。1871年原住民殺害了海難漂流到台灣來的琉球人，日本代琉球出頭，向總理衙門交涉，答之以「化外之民」，總理衙門也無可奈何，而成為李先德說服日本出兵，企圖攻占台灣的理由。

蔡英文要台獨，要「去中國化」，想當然爾，而捏造鄭成功屠殺原住民的歷史，挑撥原住民和中國的關係。但歷史就是歷史，是捏造不了的，鄭成功是為台灣的開台祖也是抹煞不了的。

（作者為世新大學客座教授）

(中國時報)