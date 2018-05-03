台大無校長 吳茂昆負責

2018年05月03日 04:11 中國時報 周伯戡

公民不服從運動最偉大的典範，厥為印度聖雄甘地。甘地擁有英國律師執照，他在1920年於印度發起公民不服從運動時，他已經在南非與印度執業將近20年。他對抗的政體是號稱全世界民主最進步的大英帝國。

20世紀初，工業革命造成全球經濟與社會的轉型，同時，帝國主義加緊對殖民地的侵略與剝削。全球各地在經濟、社會、民族等各方面，被壓迫者都採取暴力抗爭。（別忘記，1917年俄國才發生共產革命）因此，當甘地主張非暴力的抗爭時，未必得到同志們的支持；在他們看來，非暴力抗爭是軟弱的。

但是，甘地的法律專業知識、印度宗教信仰與世界文學素養促使他發動「堅持真理」運動時，得到國內外知識分子的支持。他信仰的吠檀多哲學尋求對立的泯滅，他反覆閱讀的《薄伽梵歌》告訴他，人在義戰中，直道而行。他和俄國文豪托爾斯泰的往來信函，接受托爾斯泰的看法，暴力相向的結果是輪迴不已的暴力。他採用美國詩人梭羅的公民不服從主張，不接受霸道的支配與法律。「堅持真理」爭取印度的自主，拒絕屈服在英國殖民者的統治暴力。

但是，作為律師，他遵守英國人所定的法律，從容入獄，陪他入獄的妻子死於獄中。他反對族群的分裂。當印度獨立時，他主張把原先印度國庫中伊斯蘭教及其信徒的份額，返給分裂出去的巴基斯坦，期望印、巴再度統一。他遭到印度極端民族主義分子暗殺。

台灣主張公民不服從者應拿聖雄甘地檢視一下自己的行為。然而台灣當下，就有一個實踐公民不服從的案子。大學自主受憲法與法律保障，教育部不依法聘任遴選出的管中閔任台大校長，台大行政團隊就可擱置未來教育部對此相關的命令。台大也無須訴願。台大師生一如往常，讀書、教書與做研究，不需動氣，他們不過擱置吳茂昆與教育部，台大無校長所產生的結果由吳茂昆與教育部負責。

1919年北大學生傅斯年組織北京學生，除了反抗北洋政府，也尋求思想革命。百年過後，台大不需要爭真理，因為台大已經有真理；台大只需要堅持真理，反抗不義的操縱與支配。台大人或許不能像甘地一樣的聖潔，但孟子所言的「正其義」、「明其道」，和《薄伽梵歌》的義戰，在此點上無分軒輊。擱置吳茂昆，擱置教育部。

（作者為國立台灣大學歷史系兼任教授）

(中國時報)