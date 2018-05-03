斷交真正警訊：蔡政府一言堂

2018年05月03日 04:11 中國時報 主筆室

多明尼加無預警斷絕和我國長達77年的邦交，轉而承認大陸，我邦交國降到新低的19國。多明尼加與我國斷交，是金錢與外交利益的選擇，台灣如今完全不是大陸銀彈與一帶一路大商機的對手。但比支票簿太輕薄更要命的問題，是台灣把自己擠進窄巷，巷子的盡頭是黑暗的未來。

我國現存邦交國集中在中美洲及加勒比海地區，這也是中華民國在國際外交承認上的最後據點。去年巴拿馬斷交時，外界便憂心後續骨牌效應，如今多明尼加再倒向中國，實質上已對我國的外交拉響了警報。外交部指責大陸以鉅額金援「誘迫」多明尼加與我斷交，但提出這個指控，沒臉的是自己。金援向來是我們鞏固邦交的最重要籌碼，現在人家已經看不上，台灣還有什麼籌碼在國際社會維護生存空間？

蔡英文總統以尖銳的態度回應斷交事件，總統本人及外交部的聲明都直稱「中國」，而非以往的「中國大陸」，隱隱然有重返扁政府「一邊一國」的味道。就兩岸關係而言，是進一步走入「敵意螺旋陷阱」。正因為兩岸關係惡化，外交戰才會重啟，邦交國才會轉向，蔡政府的回應卻是升高對立，而且是在幾乎沒有什麼抗衡籌碼狀態下，讓兩岸關係更惡化，讓台灣陷入更加孱弱危殆的處境，這是什麼治國策略？

台灣現在真正的問題，還不是支票簿不如對岸，而是明明身處艱難困境，卻被政黨意識型態綁架，不肯盡力擴大生存機會，反而無視兩岸與國際政治現實，自綁手腳，讓自己一步步變得更弱、更被動、更危險。

首先，我們必須認清，中國經濟蓬勃崛起，現在是全球第二大經濟體，軍事與政治影響力在國際舞台上都是A咖，已經改寫了東亞政治版圖成為區域最大強權。這個事實，連美國都無力改變，遑論台灣。

其次，長年處於孤立困境的台灣，生存發展立足點本來就輸人一截，必須更努力、比人家做得更好才能更有力量。台灣需要厚植經濟，需要穩定的外部環境，絕不需要內部的撕裂互掐。但我們的蔡政府做了什麼？和中國大陸關係惡化，任台灣自外於大陸龐大商機，攸關生計的經濟資源不斷流失，對共軍航母與軍機繞島無能為力，對邦交國一個個跑掉無計可施，對陸客遽減旅館倒閉坐困愁城，對世衛大會不再邀台灣出席哀怨不已，倒是對拔「管」卻用盡全力。

蔡政府自絕於大陸，一味親美親日，卻讓台灣陷入日益惡化的生存困境。美國的台灣旅行法固然對台灣是善意的表態，但沒有改變兩岸一大一小的巨大差距，也沒有改變中國崛起迫使美國必須重新面對並尋求在東亞和平共處的新態勢。萬一兩岸爆發戰火，美國是否真願意與中國一戰，也有愈來愈多人持疑，待大陸3個航母戰鬥群完成作戰整備，美國可能更自顧不暇。

兩岸關係不改善，對岸愈來愈壯大，台灣的生機就愈來愈脆弱，蔡政府如果堅持一條路走到黑，陪葬的將是整個台灣，這豈是一個接受全民付託領導人所該做的？

多明尼加斷交是個警訊，警告的不只是邦交據點亮紅燈，更是國家基本政策出了大差錯。蔡總統如果對國家生存還有一份責任心，就必須有勇氣面對現實承認錯誤，通盤檢討自就任以來的兩岸政策。首先應針對多明尼加斷交及外交戰問題召開國安會議，深刻而全面討論外交政策與兩岸政策，放下綠營長年的心理糾結與政治算計，從國家方向、外在現實處境、兩岸關係到台灣內部情勢，好好站在全民利益的角度，拉開視野尋找對台灣有利的發展道路。

蔡政府已如一言堂，只有自己人一面倒的聲音，這對治國是不智且危險的。蔡總統必須更廣泛聆聽不同的意見，也必須與在野的國民黨改善關係，緩解台灣社會的對立仇視，設法凝聚開創新局、改善兩岸關係的社會支持，以勇氣與誠意與對岸重啟關係。承認錯誤不可恥，可恥的是為政治算計而折損國家生機。

國家生存道路是愈走愈寬，還是愈走愈窄，蔡總統面對的是一個歷史的課題。

(中國時報)