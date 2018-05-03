民進黨員不服從

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中國時報
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台北市長柯文哲民調居高不下，台北市長的選情對於藍綠陣營來說始終是個頭痛問題，國民黨提名丁守中被普遍質疑「太弱」，民進黨更是為了是否應自己提名而舉棋不定，黨中央傾向不提名，卻拖延不決，2日終於引爆「黨員不服從」聲浪。

有意參選也布局多年的姚文智，4月22日舉辦了一場「機蛋大遊行」，向黨中央展示決心與實力，有9成民進黨台北市議員參加，基層開始出現提名自己人的聲浪，不少里長也附和，他們對柯P的施政表達不滿，對於黨中央遲不做決定也感到無奈。

具決策權的選對會始終態度不明，只說最快5月底前會決定是否提名。禮不禮讓柯P對民進黨而言，的確是個棘手問題。禮讓，基層反彈，得給個說詞；不禮讓，一旦選輸會得罪柯P。黨中央最大的顧慮是，柯P成為2020總統大選的對手。

選對會1日晚間夜奔「敵營」拜會柯P，召集人陳明文、林錫耀和台北市黨部主委黃承國同行。隨後，黃承國開出第一槍，公開主張不禮讓柯文哲，市黨部主委與基層接觸最多、最密切，也最代表基層黨員的聲音，選對會原本有過半的成員傾向禮讓柯P，黃承國夜探柯P之後放槍，民進黨得認真思考台北市這一戰到底要不要出擊。

民進黨政府執政失利，民意支持度直直落，各類抗爭烽煙四起，基層黨員不服從運動若擴大，蔡英文主席的代誌大條了。

(中國時報)

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