2018年05月03日 04:11 中國時報 江靜玲

先還原一個現場。2017年6月22日巴拿馬總統瓦雷拉在華府「美洲對話」發表演說，現場座無虛席，台灣在拉丁美洲和加勒比海的友邦，包括宏都拉斯、瓜地馬拉、尼加拉瓜、多明尼加、薩爾瓦多等駐美使館等都派員到場，其中一些駐館不只有一名官員出席而已，他們在場仔細聆聽，勤做筆記。

瓦雷拉演說前10天，巴拿馬才宣布與台灣斷交和中國大陸建交。演說結束後，一名不願具名的拉美外交官告訴記者，巴拿馬在區域內具指標性的帶頭作用，多明尼加總和巴拿馬在同一陣線，巴拿馬和瓜地馬拉間有邊境打擊毒品問題。他表示，巴拿馬與中國大陸建交恐怕會在區域內引發骨牌效應，「台灣很難抵擋」。

這名拉美駐華府外交官未指出的另一件事情是，大家其實同時在觀望美國政府對巴拿馬和中國大陸建交，反應為何？從川普和瓦雷拉在白宮玫瑰花園舉行的記者會上行禮如儀看來，川普政府擋不住大陸觸角已伸入美國後花園，只好默許。

一年不到，多明尼加宣布與台灣斷交。2017年初聖多美普林西比轉向大陸以來，兩岸外交戰烽煙再起，與過去不同的是，中國大陸經濟實力倍增，全球戰略路線清晰，台灣無法再以金錢外交或支票外交跟大陸拚到底外，大陸在全球各區域內具謀略性的耕耘推進，從中亞、非洲、阿拉伯到拉美和加勒比海建立起的論壇到與一帶一路相扣，通盤策略，已具世界大國姿態。

從南韓跟台灣斷交後，除歐洲唯一邦交國梵蒂岡，兩岸的外交戰場多集中在非洲和拉丁美洲。南非1998年與台灣結束外交關係後，台灣的正式邦交國再也沒有大國，過去20年，台灣在非洲的邦交國僅剩下布吉納法索和史瓦濟蘭。記憶中台灣外交官悄悄「失蹤」獨自跑到非洲某國去「救火」，或拎著包包暗中去建交的情景，似乎也不復存在。

「你挖我一個，我搶你一個」的零和遊戲，在兩岸外交爭戰中已多年不見。無論台灣是否還有能力如此做，至少外交休兵曾是馬英九政府時期的兩岸默契。如今看來，此一默契已破，蔡政府的踏實外交是否能挺得住大陸在外交空間上對台灣的逐步施壓，也成為一個「踏實」的問題。

梵蒂岡與台灣的關係逾20年來都是氣若游絲，教廷和北京間談建交最大的不同在於宗教和政治之別，關鍵在於教廷想要但北京不敢要，在這個基本問題未梳理妥當前，暫時不會有變化。非洲兩邦交國，蔡英文出訪史瓦濟蘭應確為去「搏感情」，這個非洲小王國比起政權隨選舉可能更易的布吉納法索容易掌握和鞏固。

拉美和加勒比海是目前台灣最大的邦交國所在區，占一半以上。這個區域過去20年也發生很大變化，大陸在此大量投資，提供區域內國家合作機會。大陸希冀在美國的後院建立起挑戰美國領導國際秩序的新版圖；拉美和加勒比海國家則希望藉由大陸平衡美國影響力，在國際擁有更多空間。這個區域的兩岸外交戰，存在越來越明顯的美陸抗衡因素。

失去了多明尼加後，台灣在這個區域內還有10個邦交國，其中不乏與大陸早有接觸者，北京只待伺機出手而已。值得注意的是，兩岸外交戰中新出現的美陸抗衡，北京藉懲罰台灣報復美國；估量除非川普和蔡政府踏了北京底線，例如落實《台灣旅行法》，台灣的外交持續出現斷交骨牌效應不可免，但不致雪崩。

(中國時報)