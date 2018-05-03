丁守中對決柯文哲是場硬戰

2018年05月03日 04:11 中國時報 張孟湧

國民黨台北市長初選民調結果出爐，丁守中以47.63%的支持度勝出，且根據丁守中陣營的民調數據顯示，丁守中與柯文哲僅相差4%。國民黨台北市長參選人確定後，民進黨亦於5月2日舉行的選舉對策委員會中，討論台北市的選情，處理是否禮讓柯文哲的問題，並預計在5月中旬確定民進黨台北市長選舉是否提出候選人。

在姚文智發起「422機蛋大遊行」後，表面上，民進黨在台北市長的選戰布局仍撲朔迷離；實際上，從民進黨中央決定徵召蘇貞昌參選新北市長時，已透露出將在台北市長選舉採取「禮讓柯文哲」的決策。原因在於，民進黨深知在台北市與柯文哲對打，不僅會讓國民黨漁翁得利，更得罪一大票死忠挺柯的年輕族群，衝擊民進黨台北市議員的選情；再者，若民進黨選擇在年底選舉與柯文哲鬧翻，最終無論柯文哲當選與否，都會選擇站在民進黨的對立面，日後成為民進黨的一大隱患。因此，禮讓柯文哲似乎是民進黨台北市長布局的唯一選項。

雖然民進黨內曾思考開放參選的選項，惟一旦開放，若發生擦槍走火的情況，更會分散綠營支持者的選票，一不小心，國民黨就可能勝選。因此，開放參選恐怕只是煙霧彈，在民進黨中央的決策思維中，禮讓柯文哲自始至終都沒有改變過。

丁守中雖然出線，但藍營支持者對於丁守中能否擊敗柯文哲，始終存有疑慮；有些支持者甚至把腦筋動到因「拔管案」而人氣高漲的管中閔身上。不過，當台北市長初選結束，國民黨應再無罣礙。而丁守中能否在贏得初選後，進而在年底台北市長選舉勝出，主要關鍵有三：第一，藍軍支持者的整合程度；第二，丁守中勝選的看好度；第三，煥然一新的選舉團隊及策略。

現階段台北市的藍綠基本盤結構，在加入柯文哲因素後，已不再是傳統的藍大於綠；換言之，在藍軍大團結的前提下，都可能無法撼動柯文哲的連任之路，更何況藍軍分裂；因此，丁守中勝選的首要之務，需努力促成藍軍大團結。再者，不少台北市民認為，就算丁守中贏得初選最終也很難勝選；因此，丁守中陣營應該努力創造各項勝選條件，型塑「丁守中會贏」的氛圍。最後，丁守中是政壇老將，面對柯文哲擁有一大票死忠的年輕支持者相挺，倘若丁守中無法擺脫「老面孔」的包袱，恐怕是一場苦戰。

國民黨整體氣勢仍處低迷，對打柯文哲是一場硬戰，丁守中勝選不是沒有機會，問題在能否讓台北市民刮目相看。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)