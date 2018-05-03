公民不服從運動的反撲

2018年05月03日 04:11 中國時報 周陽山

民進黨執政近兩年，台灣社會秩序與文化價值已面臨全面解組，政治社會中的競合關係也出現了巨大的轉變，仇恨意識與清算氛圍已經從國會擴散至民間，再從街頭蔓延到網路。近日來，退休的軍公教警消人員採取了激烈的抗爭行動，將公民不服從運動落實為直接對抗，向執政者的不公不義，全面宣戰。這是台灣民主的危機指標，也象徵著全球民主化進程中的新挑戰、新對抗。

但在同一時刻，在中共武裝演習的威懾下，我們卻看不到過去受台獨意識型態洗腦的年輕人，願意與解放軍一決死戰。相反的，有7成以上的民眾拒絕獨立戰爭，也不願意讓自己或親人上戰場、當炮灰。至於少數天真爛漫的天然獨，寧願留在網路上當酸民，藉著網絡虛擬游擊隊，連打帶跑，既不必付出任何成本，也絕不作無謂的犧牲。

而在另一方面，公民社會中的各種抗爭力量，也已重新集結，針對民進黨全面通吃、卻絲毫不容異己的作風，進行全面的反制。目前，公民社會的反撲具體表現在下列各層面：

一、在台大校長遴選過程中，教育部進行粗暴干預，對大學自治原則蠻橫的否定，而道德操守備受質疑的教育部長，寧願讓台大長期無校長，也絕不容許政治顏色不正確。就此而論，民進黨政府的霸道作風，已遠遠超過國民黨的威權時代，終將面臨知識圈與學術界的背離與否棄。

二、公民投票是公民社會具體的民意展現，旨在推動直接民主、動員群眾對抗政黨政治與代議機制的無能及失格。目前，針對同性婚姻、年金改革、財政收支、國民教育、選舉方式等議題，不同立場的公民團體正在集結和重組，並透過公民投票，向政府與執政黨提出另類選擇，這可視為期中選舉的一次不信任投票。

三、針對中國大陸的31項惠台措施，民進黨政府應對無能，除了汙名化之外迄今提不出任何有效的反制策略。近來，已有越來越多的台灣民眾選擇赴大陸工作、就學、投資和生活，以「用腳投票」的具體行動表達對當前政府反華、窮台政策的否定。基於「兩岸一家親」與「大家都是中國人」的理念，這一波新的西進人潮，將會對台獨工作者的執政無能帶來空前的壓力。

四、在大陸武力威脅日益升高的情勢下，執政黨一方面無情的削減軍公教警消的退休金，另一方面卻又假惺惺的要提振軍公教警消的待遇與士氣，這種自相矛盾、兩極對立的兩面手法，已面臨人民團體內部的反彈與抵制，一種新型的「不服從運動」氛圍正在蔓延滋生，對台灣的社會穩定、族群和諧、國家認同及安全情勢，都將構成嚴重的威脅。

由於執政者拒絕謙卑，而且竭澤而漁，不但快速造成統治權威淪喪、文化實力失落，並引發公民社會的全面反撲。

（作者為國立金門大學教授）

(中國時報)