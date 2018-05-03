2018年05月03日 04:11 中國時報 白德華

今年4月博鰲論壇在海南召開前，大陸宣布國家主席習近平將親自與會，在中美貿易戰方酣，習近平習親前往既是站穩全球化領頭羊角色，做姿態給川普看，更是改革開放40周年暨海南建省30周年擴大紀念的目的。果不其然，博鰲論壇一閉幕，習近平宣布，海南將建成自貿試驗區及自貿港。「向海圖強」，海南大計成為習時代新一輪改革開放的標誌性事件。

上世紀80年代，海南像深圳一樣是漁村，1988年建省並成經濟特區後，曾一度吸引大批「陸客」前往掏金，隨之而來的是海口、三亞大建房產；到90年代初，不到700萬人口的海南，竟出現2萬多家地產公司，3年內房價飆4倍，最終為海口留下了600多幢「爛尾樓」。

這樣的歷史烙印，讓海南在後來發展過程中格外謹慎。

習近平這次宣布海南新政，既有依循過去軌跡，又有突破之處。大陸自貿試驗區至今11個，2013年建成首個上海自貿區後，如今已成上海國際金融中心及航港中心重要犄角。

習近平在博鰲演講提出的改革措施，其中取消銀行和金融資產管理公司外資持股比例制、年內開通滬倫通，無疑讓自貿區商機再進一步擴大。

和其他自貿區相較還有兩個主要特點，一是全省建成自貿港，其次，引進賽馬、彩券及大型國際賽事彩票。換言之，就是開放海南賽馬與博彩，但不包括開設賭場開放賭博。

習近平的海南建設大計，還規畫了「兩步走」策略，且安排好時間表。2020年自貿區取得重要進展，國際開放度顯著提高；2025年自貿港制度初步建成，營商環境達全球一流水準；2035年自貿港體系和運作模式臻成熟，到2050年率先實現現代化。

按習近平「兩個百年」設計，2049年大陸建政百年時，將建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化國家，其中自然包括海南。

海南能否如實建成自貿港？過去不敢說，但習當政後，按頂層設計規畫及執行力來看，建成的可能性相當高。

去年中共十九大政治報告上，習首次提出「賦予自貿試驗區更大改革自主權，探索建設自由貿易港」說法；去年11月10日，中共黨機關報《人民日報》刊發時任國務院副總理汪洋的一篇署名文章〈推動形成全開放新格局〉，其中專門提到，「自貿港是目前全球開放水準最高的特殊經濟功能區」。「北雄安，南海南」是習近平設計的兩顆明珠。海南「兩步走」大計，到2050年，難保不再造一個台灣，甚至超越台灣。

30年前習近平父親習仲勛任人大副委員長時，宣布了海南建省及經濟特區，30年後習近平親臨海南，再宣布率全國之先建省級自貿港，這事件對習意義必然重大，對大陸改革開放也絕對是標誌性事件。

(中國時報)