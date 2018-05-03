星友不捨孫叔 小燕痛悼摯交

2018年05月03日 04:11 中國時報 洪秀瑛 、 蕭雅玲 、 潘鈺楨 、 許雅淳 、 林淑娟 ／台北報導 ／台北報導

孫越（右起）、張小燕、陶大偉鐵三角合作數十年，為觀眾帶來歡笑，如今成絕響。（本報資料照片）

孫越1日晚過世，孫越生前和陶大偉、張小燕因做節目、拍電影結識逾50年，感情深厚堪稱演藝圈「鐵三角」，隨著陶大偉、孫越相繼過世，鐵三角也成絕響。張小燕昨難過得無法受訪，僅簡短表示「雖然知道有這一天，可是就是難捨」，並在臉書以全黑畫面寫上「痛」字，訴盡深深的悲痛。

陳淑麗：對他是解脫

陶大偉的兒子陶喆在臉書發文哀悼：「人間少了個天使，哀慟！想您，永遠的孫叔叔。」孫越的摯友、也是董氏基金會終身義工陳淑麗表示，「我很傷痛，但對孫叔來說也是解脫，他受太多苦了，就讓他走吧。」

與孫越合作《老莫的第二個春天》的導演李祐寧，遺憾說：「我第2部作品就跟他合作，拍出了重要代表作，開啟我的導演生涯。」李當年與孫越合作才32歲，認為孫越啟發他如何拍人物，也認為《老莫》能拿下金馬最佳劇情片，孫越功不可沒，「從他身上學到太多東西。」

他印象中的孫越是個意志力堅強的人，記得1983年在六龜拍《老莫》，有個場景要在一間小房子裡拍，當時孫越覺得小房子裡不方便抽菸，索性不抽，他沒想到的是這個偶然讓孫越決定戒菸，「就在這一部片拍完，他把菸戒掉了，後來投入董氏基金會勸大家戒菸，是個很好的長輩。」

張艾嘉：老友回天家

孫越以《搭錯車》拿到金馬影帝，該片導演虞戡平昨泣不成聲，他說孫越一生精采、奉獻社會；與孫越合作電影《四傻害羞》的導演朱延平以真摯文字緬懷故友：「演藝生涯最高峰毅然放棄，從此只有公益，沒有孫越，我30年的老戰友，孫叔。」

與孫越有數10年交情的張艾嘉難過表示：「我敬愛的老朋友回天國的家了，雖然不捨，但必有放手的日子，直到再次相遇，他會希望你我把在世該做的事做對、做好。」

(中國時報)