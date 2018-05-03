星友不捨孫叔 小燕痛悼摯交

孫越投身公益、以身作則，堪稱最佳代言人。圖為2012年孫越抱病參加公益晚會，令人動容。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導
孫越（右起）、張小燕、陶大偉鐵三角合作數十年，為觀眾帶來歡笑，如今成絕響。（本報資料照片）

孫越1日晚過世，孫越生前和陶大偉、張小燕因做節目、拍電影結識逾50年，感情深厚堪稱演藝圈「鐵三角」，隨著陶大偉、孫越相繼過世，鐵三角也成絕響。張小燕昨難過得無法受訪，僅簡短表示「雖然知道有這一天，可是就是難捨」，並在臉書以全黑畫面寫上「痛」字，訴盡深深的悲痛。

陳淑麗：對他是解脫

陶大偉的兒子陶喆在臉書發文哀悼：「人間少了個天使，哀慟！想您，永遠的孫叔叔。」孫越的摯友、也是董氏基金會終身義工陳淑麗表示，「我很傷痛，但對孫叔來說也是解脫，他受太多苦了，就讓他走吧。」

與孫越合作《老莫的第二個春天》的導演李祐寧，遺憾說：「我第2部作品就跟他合作，拍出了重要代表作，開啟我的導演生涯。」李當年與孫越合作才32歲，認為孫越啟發他如何拍人物，也認為《老莫》能拿下金馬最佳劇情片，孫越功不可沒，「從他身上學到太多東西。」

他印象中的孫越是個意志力堅強的人，記得1983年在六龜拍《老莫》，有個場景要在一間小房子裡拍，當時孫越覺得小房子裡不方便抽菸，索性不抽，他沒想到的是這個偶然讓孫越決定戒菸，「就在這一部片拍完，他把菸戒掉了，後來投入董氏基金會勸大家戒菸，是個很好的長輩。」

張艾嘉：老友回天家

孫越以《搭錯車》拿到金馬影帝，該片導演虞戡平昨泣不成聲，他說孫越一生精采、奉獻社會；與孫越合作電影《四傻害羞》的導演朱延平以真摯文字緬懷故友：「演藝生涯最高峰毅然放棄，從此只有公益，沒有孫越，我30年的老戰友，孫叔。」

與孫越有數10年交情的張艾嘉難過表示：「我敬愛的老朋友回天國的家了，雖然不捨，但必有放手的日子，直到再次相遇，他會希望你我把在世該做的事做對、做好。」

(中國時報)

永遠的孫叔叔 一路好走！人生謝… 愛家10守則 寵妻寧可她先走

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。