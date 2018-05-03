愛家10守則 寵妻寧可她先走

孫越大事紀

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中國時報
林彥君／台北報導

孫越（孫叔叔）和妻子尤晶瑩（孫媽媽）結婚60年，兩人鶼鰈情深，孫越曾問孫媽媽：「很多人羨慕我們夫妻感情好，但你不要忘了，總有一天，我們倆當中一個先走，一個後走。」孫媽媽說：「要死我先死，你比我堅強，我放心你會把我的後事料理得很好。」

他又問：「但到時如果上邊的老闆叫我先走呢？」孫媽媽想了半天說：「如果你先走，我會每天哭，不吃飯，不出門，不…」孫越打岔說：「算了算了，還是你先死吧。」孫越談論生死，仍不改喜劇演員本色。

孫越加入裝甲兵的水牛劇隊時和尤晶瑩認識，當時尤晶瑩是軍中護士，後來加入劇團。「慢慢的我覺得這個女孩很好，喜歡她，帶她去跳舞，帶她看電影。」

兩人無話不談，曾從晚上聊到天亮，孫越曾說：「感謝上帝，把她擱在我身邊。」但當時尤晶瑩身邊有個男伴，孫越還找男方跟尤晶瑩3人談判，他當時對情敵說：「這女孩很好，你也很好很帥，你們兩個在一起，好上加好沒意思，我是壞孩子，我跟她好，她的好可以把我的壞改變。」此番話趕走情敵。

有一天，兩人在咖啡店約會，他心想：「如果我跟她結婚，絕不離婚。」於是開口求婚：「我們結婚吧！」兩人相戀6年後，在1959年步入婚姻，育有一子一女。

孫越剛開始做公益時，從早到晚投入，後來他發現妻子和孩子對他的臉色不太好看，便修正每晚一定回家陪老伴，家庭第一。

孫越重視家庭，擬定十則「絕對愛家守則」，一、我要常常讓家人知道「我愛他們」。二、每周最少用一個晚上參與家庭活動。三、每天給家人一次主動的關懷。四、盡可能解決家人的問題。五、常常使家中的生活有情趣。六、常常與家人分享我的心情。七、養成給家人寫卡片的習慣。八、以正面的言詞與動作取代對家人的批評和責難。九、家和萬事興。十、無論什麼場所，我都毫不介意的告訴旁人：「我愛我家中的每一個人。」

(中國時報)

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