孫越人生謝幕 享壽87歲！從反派到諧星 說故事也愛唱歌

2018年05月03日 04:11 中國時報 潘鈺楨 、林彥君、 許雅淳 ／台北報導 、林彥君、／台北報導

孫越近年從事公益活動，影視作品多與社會、兒童相關，其實他最早是以電影出道，曾得過金馬獎影帝，也因主持公共電視節目《孫叔叔說故事》而被稱為「孫叔叔」，愛唱歌的他還與陶大偉一起發行過專輯，他才華洋溢，演藝事業成就非凡。

孫越16歲來台後加入裝甲兵「水牛劇團」，32歲參演首部電影作品《白雲故鄉》，1969年靠《揚子江風雲》獲第7屆金馬獎最佳男配角，14年後以《搭錯車》的瘖啞父親一角奪下金馬影帝，他早期多扮演反派角色，後來逐漸轉型為正派人物、諧星，像是在1983年的《四傻害羞》扮傻瓜、1984年的《老莫的第二個春天》演出老兵。

1976年他和張小燕連手主持台灣電視史上第一個大型綜藝節目《錦繡年華》，1979年與陶大偉、夏玲玲3人一起合作電視節目的單元《小人物狂想曲》，將觀眾身邊小人物的喜怒哀樂表演得淋漓盡致，播出第一集便大受歡迎，也成功扭轉反派形象，與陶大偉成為螢光幕上的絕配。

孫越曾形容自己的歌聲是「破鑼嗓子」，他在《孫叔唱副歌》節目中表示，自己最不擅長唱歌，可是他就偏偏愛唱歌，「大家都說『記不住歌詞』，你不需要全記住歌詞，能記住幾句就記住幾句。」他覺得唱歌是很快樂的，人生可以不寂寞，唱歌是一種享受，任何時候都可以讓自己開心，所以唱歌不難！

孫越1980年起與陶大偉一起陸續發行了5張專輯，其中與陶大偉合唱〈朋友歌〉更是家喻戶曉。

他在2010年獲得金馬特別貢獻獎，由張小燕和陶大偉擔任引言人，張小燕以「偉人」稱呼孫越，「孫叔叔身上有很多石頭，三不五時要到醫院拿石頭。他沒有膽，肺也割掉一塊，他的心臟多了4根柱子，耳朵也聽不見，他對電影的貢獻，不只是社會，也是演藝圈的典範。」

(中國時報)