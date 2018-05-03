Shawn年少叛逆媽淚崩

2018年05月03日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

第二屆旺旺孝親獎

樂團noovy在台、日出道，在日本累積巡演近150場，為衝刺事業，他們這2年少有時間陪家人，逢年過節幾乎都在工作，下周母親節，他們將返台陪媽媽，他們也接受「2018旺旺孝親獎」邀約，分享和母親之間的故事。

主唱Shawn是家中老么，國中叛逆期時參加陣頭，「我那時很壞，是問題學生，上課都跟人吵架，老師常去我家，或要我媽去學校處理。」某次他被老師罵，盛怒下竟握拳打破玻璃，「我拳頭都是血，還想耍帥裝沒事，最後坐救護車送醫縫了15針，地上一大灘我的血，我媽還哭了。」

Mark裝病氣壞母

Shawn到國三那年迷上彈吉他，後來報名璀璨之星比賽，才改變了他的人生。他第一首吉他自創曲就是送給媽媽，讓媽媽感動落淚。

現在他長時間待在日本發展，苗栗老家只剩父母，因此他現在每次回家會跟爸媽擠同間房睡，聊天聊到半夜。

鼓手Mark曾因怕被老師打而不想上學，每天跟媽媽裝病，最後被媽媽識破，2人大吵，媽媽撂話：「以後都不管你了，愛去不去隨便你！」他難過不已，從此乖乖上課；貝斯手JK小時候愛頂嘴，直到來台北念大學，才發現媽媽的用心良苦。

吉他手Hank會主動幫媽媽收衣服，換床單、甚至點蠟燭製造浪漫；JK則是曾和姊姊一起表演小短劇給媽媽看、Mark則寫一整本圖文並茂的卡片送媽媽。

noovy將於5月11日在台北、12日在台中、13日在高雄表演，屆時將邀請媽媽看演唱會，共度溫馨母親節。2018璀璨之星5月9日開始報名，報名網址：star.eelin.com.tw。

(中國時報)