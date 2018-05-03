2018年05月03日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

何潤東上周五在健身房狂健身被記者直擊，隔天竟然就手腕骨折。（林淑娟攝）

何潤東上月27日才被直擊現身健身房運動，當時的他不僅恢復昔日肌肉猛男模樣，體重還飆升到人生巔峰的79公斤，不料隔天（28日）就驚傳他對著沙包練拳時，造成右手腕3根骨頭受傷，其中一根還斷掉，必須開刀接回，正等近日消腫後安排開刀。他原定下周赴大陸拍2部戲，經紀人表示已跟劇組討論過，會先拍文戲、暫時避開打鬥武戲。

經紀人表示，醫生研判何潤東的右手開刀後至少1個月不能動，要完全康復則需要2個多月。醫生希望他開刀後住院2天觀察、方便換藥，但他竟跟醫生說不要住院，因為他認為把他自製、自導、自演的戲劇《翻牆的記憶》後製剪接完成更為重要，打算開完刀後繼續進剪接室工作，就是希望在赴大陸拍戲前完成該劇所有後製。

何潤東日前對媒體透露，為了新戲角色必須要練得更壯，設定目標要再壯3公斤、手臂也要再粗一圈，誇張的是，他右手腕骨折受傷後，竟然還繼續到健身房健身，只是健身動作會避開右手。

手纏繃帶致敬勞動者

天生樂觀的他，雖然受傷讓身邊的親友擔心，但頗能自娛娛人，他在1日勞動節時還在臉書上傳包紮照，寫著：「就算手瘸了也要向所有辛苦的勞動者致敬。此刻我將化身為招財貓祝你們財源滾滾！」

(中國時報)