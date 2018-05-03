「我老公還沒看到」何超儀：下次再訪台

2018年05月03日 04:11 中國時報 許雅淳 專訪

何超儀日前帶領「何超與海膽仔樂團」團員來台展開「飄移舞台」巡演，跑遍全台灣北、中、南開唱，她這次顛覆傳統，打造華麗巨型舞台車，開進鬧區熱唱，超炫燈光音效引發騷動，不過這趟在台灣開唱，老公陳子聰並未同行，她表示老公原本要來，但因家裡的小狗生病，他突然走不開，無法到場加油打氣，她說：「下一次還要在台灣開巡演，我老公還沒看到！」

她近期為宣傳新音樂作品，行程滿檔，常飛各國，由於她賭王千金身分，與陳子聰結婚逾14年來備受關注，亦經歷不少起伏，兩人仍十分恩愛，「我們每天都傳訊息、視訊。」她也跟老公約好下次來台灣遊玩，「因為老公不喜歡跟一大堆人出遊，工作時候他不跟，也怕尷尬。」她還透露自己最愛逛家具，這次巡演也趁開唱的空檔血拼，「我在台灣買了2個椅子」，預計下次要帶老公逛家具店。

自嘲身材像大媽

談到與陳子聰的好感情，她大方表示：「我們熟悉對方，雙方都會互相忍讓，我們很愛對方一切。」即使他生氣，她也會包容，加上他是Hip hop組合成員，2人興趣相同，「老公天天聽很多音樂，新、舊的都聽，我們買很多CD，但家裡的CD Player瘋瘋的，叫它開就關，很有性格，只有老公會弄，他很多時候聽到好的東西就會下載在我手機。」大讚陳子聰貼心。

她上月為「飄移舞台」巡演來台2周，大啖許多台灣美食，她自認每次來台灣都會變胖，「我的臉看起來很瘦，但身材非常恐怖！」並自嘲身材像個大媽一樣，相當幽默。

(中國時報)