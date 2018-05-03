「我老公還沒看到」何超儀：下次再訪台

何超儀日前來台宣傳巡演，曝與老公陳子聰的甜蜜生活。

友善列印
中國時報
專訪

何超儀日前帶領「何超與海膽仔樂團」團員來台展開「飄移舞台」巡演，跑遍全台灣北、中、南開唱，她這次顛覆傳統，打造華麗巨型舞台車，開進鬧區熱唱，超炫燈光音效引發騷動，不過這趟在台灣開唱，老公陳子聰並未同行，她表示老公原本要來，但因家裡的小狗生病，他突然走不開，無法到場加油打氣，她說：「下一次還要在台灣開巡演，我老公還沒看到！」

她近期為宣傳新音樂作品，行程滿檔，常飛各國，由於她賭王千金身分，與陳子聰結婚逾14年來備受關注，亦經歷不少起伏，兩人仍十分恩愛，「我們每天都傳訊息、視訊。」她也跟老公約好下次來台灣遊玩，「因為老公不喜歡跟一大堆人出遊，工作時候他不跟，也怕尷尬。」她還透露自己最愛逛家具，這次巡演也趁開唱的空檔血拼，「我在台灣買了2個椅子」，預計下次要帶老公逛家具店。

自嘲身材像大媽

談到與陳子聰的好感情，她大方表示：「我們熟悉對方，雙方都會互相忍讓，我們很愛對方一切。」即使他生氣，她也會包容，加上他是Hip hop組合成員，2人興趣相同，「老公天天聽很多音樂，新、舊的都聽，我們買很多CD，但家裡的CD Player瘋瘋的，叫它開就關，很有性格，只有老公會弄，他很多時候聽到好的東西就會下載在我手機。」大讚陳子聰貼心。

她上月為「飄移舞台」巡演來台2周，大啖許多台灣美食，她自認每次來台灣都會變胖，「我的臉看起來很瘦，但身材非常恐怖！」並自嘲身材像個大媽一樣，相當幽默。

(中國時報)

何潤東自娛招財貓 蕭全期待軋歌玖壹壹

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。