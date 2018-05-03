陳喬恩一見張少懷就發情

2018年05月03日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

電影《市長夫人的秘密》由陳喬恩飾演習慣性外遇、性愛成癮症的「市長夫人」。她在電影裡的外遇對象是張少懷，兩人有許多引人遐想的情慾戲，其中一場樓梯間激情吻戲更是她第一天上戲就開拍。導演連奕琦爆料，本來擔心陳會有點抗拒，沒想到她主動拉張少懷排戲。至於張少懷感受？他開玩笑：「也只能硬上啊！」

陳喬恩在片中極盡魅惑勾引張少懷，在電影花絮中她自爆第一天跟張少懷見面就吻了「50次」，拍攝下來更是吻了上百次，還跟大家分享：「我們第一天見面就把該做的都做了，頭過身就過！」張回憶起火辣吻戲，笑說：「那場樓梯間的吻戲拍了一整天，NG好多次，因為我帶著假鬍子，親到感覺好像嘴巴都爛了。」

展現多種扮相

除了激情吻戲，兩人在電影中也玩起情趣遊戲「人體壽司」，陳喬恩在一絲不掛的張少懷裸身上擺滿生魚片、鮭魚卵、壽司等日本料理，邊享用大餐邊挑逗他，令人臉紅心跳！連奕琦提及邀陳喬恩出演的原因：「之前看過她演的偶像劇，大部分是甜美動人的形象，如果搭配市長夫人的瘋狂內在，是很有趣的衝突！」

陳喬恩為電影展現外在美豔、內在充滿美人心計的一面，時而大跳探戈，時而身著火辣泳裝溼身入泳池，讓連奕琦大讚：「她非常敬業，看完劇本只強調不要物化女性就好，把市長夫人演出女強人的風範。」電影11日在台上映。

(中國時報)