坂口健太郎 周日與台粉浪漫相遇

2018年05月03日 04:11 中國時報 報導溫博鈞

坂口健太郎主演的電影《今夜，在浪漫劇場與妳相遇》在日本不僅獲首周票房冠軍，虐心情節更讓許多觀眾揮淚。台灣片商特邀男主角於6日（周日）來台舉辦粉絲同樂會。曾在2015年私下來台拍攝寫真集《坂道》的他，6日中午將搭乘中華航空CI-107班機抵桃園機場，7日搭乘中華航空CI-222班機從松山機場返回日本。

（土反）口健太郎最近正趕拍電視劇《信號：長期未解決事件搜查班》，特地抽空訪台，他已開始練習中文，並期待在同樂會品嘗台灣美食。門票日前開賣，1000個名額在1分鐘內售罄，導致黃牛票順勢而起，從原本850元一路飆漲至近9000元，價格翻漲10倍以上，讓網友群起撻伐，也可見「鹽臉系男神」（指白皙瘦削但仍有淡淡男子氣概）的魅力。主辦單位持續蒐證，並呼籲不肖人士勿哄抬票價。

提供信件代收服務

為讓（土反）口健太郎在踏上寶島的短短時間內感受台灣粉絲的熱情，主辦單位歡迎粉絲前往機場接送機，也呼籲務必保持秩序，切勿推擠。主辦單位提供「信件代收」服務，粉絲若想寫信給偶像，可於每場同樂會開始前1小時到開演前將信件交給工作人員。信件大小請勿大於A4，厚度勿厚於2公分，除了信件及卡片之外恕不代收。

(中國時報)