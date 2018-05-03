北市合作舊金山拍片互惠

2018年05月03日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

台北市電影委員會（影委會）去年與舊金山電影委員會（舊影會）搭橋，攜手促成Netflix首部台灣原創影集《雙城故事》在兩地拍攝。2日影委會邀請舊影會主席王雋懿（Villy Wang）來台簽署影視合作備忘錄。文化局長鍾永豐、台北市文化基金會副執行長楊淑玲、張益贍，及華文創總監製葉如芬等多位導演、製片、演員皆出席見證。

王雋懿的母親是天津人，身為紐約長大的華裔，從小聽了許多媽媽的故事，對亞洲文化熟悉，認為舊金山、台北雖相距10萬公里，但有10萬個共通點，「吸引我的不是只有台北的飯好好吃！」希望藉由簽約儀式，創造每年至少2部台美影視在台北及舊金山拍攝，並對等提供各項包括住宿、交通、器材等優惠措施，且舊金山方面最多還能補助60萬美金（約1800萬台幣）。

影委會總監饒紫娟認為，舊金山是美國新文化、獨立製片的發揚地，雙邊合作將可提升人才交流、強化競爭力，以及拓展國際市場。葉如芬說，已有計畫要在舊金山拍攝，「本來寫其他城市的故事，現在就改寫舊金山！」她認為在美國拍片條件多，現在既然與舊金山簽署合作，許多方面會簡單許多，「最重要的是退稅與補助。」

促進藝術文化發展

鍾永豐十分興奮能與舊影會簽約，認為舊金山自60年代就是爵士樂與文化重鎮，80年代的社會運動滋養許多文化人，期待交流促使台灣藝術、文化更加蓬勃發展。

(中國時報)