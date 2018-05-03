橋本有菜直播 露點當禮

橋本有菜不僅美腿吸睛，一雙電眼更讓人有想戀愛的感覺。（《JKF》雜誌提供）

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中國時報
報導溫博鈞
橋本有菜握著髒髒包，咬下前俏皮發出一聲「啊」。

AV界「最強美腿」女優橋本有菜為8月3日至5日將於新北工商展覽中心舉行的「TRE台北國際成人展」來台拍攝宣傳片，屆時她也將出席。片中她秀出招牌逆天美腿吃髒髒包，性感尺度破表。她之前臉書直播時不慎露點，引起線上數十萬人暴動；她說：「我最愛即時互動了，追蹤我會有意外驚喜，當做是我給粉絲的禮物。」

21歲的橋本有菜身材高(身兆)，在AV界享有「最強美腿」美譽，更受封「次世代直球偶像」，創下8個月狂拍24部AV作品紀錄。拍攝時即使面對最後強調臉部的激情演出，她也敬業完成。橋本有菜說：「我會誘導男性重點部位順暢移動，並一邊挑逗對方。」她認為，心靈的感受比體位重要，這樣作品才有渲染力，看了也才會有戀愛的感覺。

享受30分鐘前戲

她喜歡很長的前戲，最好要有30分鐘。提到男性尺寸，她害羞地說：「我喜歡大尺寸，但不能光是大，全程要是一個連貫性的作業。但若遇到尺寸小的，我還是會很溫柔體貼地和他一起迎向高潮。」她也喜歡男性給人溫柔體貼、像「家人」的感覺。

橋本有菜在「AV OPEN 2017」與白石茉莉奈、高橋聖子兩位超人氣女優同獲形象大使殊榮，也是最有力的「官方認證」。沒有和其他國籍的男藝人合作過的她點名大馬鬼才黃明志，希望能有一起演出的機會。

(中國時報)

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