陳庭妮野餐擺拍超專業

2018年05月03日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

MIU MIU水晶裝飾草莓配格紋織帶手鍊，1萬500元。（MIU MIU提供）

MIU MIU桃紅色草編裝飾涼鞋，3萬5000元。（MIU MIU提供）

陳庭妮因戲曬出一身小麥肌，搭配粉色格子襯衫，格外亮眼，穿MIU MIU條紋棉質襯衫裙6萬9500元、花朵繫帶銀色厚底涼鞋3萬2000元，拿微風廣場獨家販售PIC-NIC拼接小羊皮抓皺藤編水桶包4萬6500元。（羅永銘攝）

MIU MIU紅色花朵裝飾草編包，微風廣場獨家款式，3萬3000元。（MIU MIU提供）

MIU MIU PIC-NIC黑色藤編肩背包，微風廣場獨家款式，3萬8500元。（MIU MIU提供）

MIU MIU PIC-NIC深藍色格紋印花布手提包，微風廣場獨家款式，2萬8000元。（MIU MIU提供）

陳庭妮（妮妮）昨（2日）受義大利時尚品牌MIU MIU邀請，演繹品牌最新PIC-NIC主題系列包款、配件，尚在花蓮拍戲的她，一身小麥肌搭配春夏粉彩裝束十分亮眼。妮妮笑稱自己是男兒心，戴上有水晶水果造型裝飾的手鍊，直說撿回一點女兒魂，織帶上不會太女性化的格子元素，更打中她的要害。

露營男伴指名筋肉男

陳庭妮透露，私下還會和三兩姊妹淘組團野餐，相較於一般人印象中的公園，她則偏好選擇山林間的溪邊作為場地，「因為我從小在山裡長大，回到山裡很自在，有被山保護的感覺。」但她也坦言自己野餐是屬於「懶人準備法」，會買現成的壽司等食物，並帶上蠟燭等裝飾道具，擺拍出很美的照片。

接下來要挑戰隔夜露營的妮妮，提起曾在營區花費兩個小時組裝帳篷的經驗，頻說還是應該要找一些男丁幫忙。至於最理想的男伴人選，她先是表示必要條件是要有肌肉，接下又搞笑說出：「應該是巨石強森吧，這樣有野獸都不會怕，還可以背我上山。」

PIC-NIC包 春夏出遊好搭

為貼合春夏時節女孩們的活潑玩心，MIU MIU透過最新PIC-NIC包款抓住少女浪漫情懷，整體使用冰淇淋般的粉色基調，材質上以編織手法呈現的環保皮革或拼接代表性抓皺小羊皮，配合藤編底座或植物纖維寬背帶，混搭出清新甜美的俏麗造型。若再加上包括草莓、青蘋果、鳳梨等童趣水果圖騰點綴，完美呼應自然不做作的品牌風格。

(中國時報)