日系美妝迎盛夏 水潤透光打基礎

2018年05月03日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

COFFRET D’OR光透裸肌UV飾底乳，1050元。（COFFRET D’OR提供）

LUNASOL晶巧雙色遮瑕盤，1500元。（LUNASOL提供）

COFFRET D’OR光燦無暇亮顏膏，1050元。（COFFRET D’OR提供）

LUNASOL 2018 粉底系列主視覺。（LUNASOL提供）

LUNASOL水潤光粉底液，2000元。（LUNASOL提供）

LUNASOL水潤光飾底乳，1400元。（LUNASOL提供）

迎接盛夏，日系品牌搶攻底妝市場，佳麗寶LUNASOL祭出全新粉底系列，搭配微霧瓶與日月概念藏瓶蓋設計，不只LUNASOL在外裝上用心思，COFFRET D'OR適逢品牌10周年，找來紐約設計師Bernadette Marie以「心動」和「好運」為主題，打造3款限定粉盒。

日月概念設計表現裸妝感

LUNASOL全新粉底系列，在產品質地更加水潤，使用時以倒出的方式使用，在瓶蓋的部分，以LUNA和SOL的日月概念設計，含刷具共推出8個品項，水潤光飾底乳可用於修飾毛孔與肌膚，添加白、紅、橘、綠等有色珠光，適度提亮肌膚，不過度顯白；水潤光粉底液，共推出5色，01到04以及CL，其中CL色號介於01和02之間，是最特別的色號，最能表現裸妝感，可搭配「晶巧粉底刷」使用；晶巧雙色遮瑕盤，能自由調整混色，無厚重感且遮瑕力十足；晶巧輕透蜜粉共有明亮及自然色，另有晶巧輕透柔光膏及立體修容膏，可用於打亮及修容。

適逢 COFFRET D’OR 10周年，品牌找來紐約設計師Bernadette Marie打造限定粉盒，以花卉、動物及甜點作為圖騰，分別代表愛情、工作、夢想，母親節也祭出特惠組合，買COFFRET D’OR光透裸肌粉餅UV，內含10周年限定粉盒及恆亮保溼飾底乳UV，贈送BLANCHIR SUPERIOR洗顏皂霜125g，價值1050元。

(中國時報)