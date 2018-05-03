這款PUIFORCAT銀器 逾358萬元

PUIFORCAT的Regnard Ovla Glass Coller系列橢圓型冰鎮酒杯純銀容器，358萬2400元。（PUIFORCAT提供）

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中國時報
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PUIFORCAT銀器Bureau d‘Architecte系列文具組，筆筒32萬2600元。（PUIFORCAT提供）
PUIFORCAT全球行銷總監Amelie de CAGNY（右），侍酒師Enrico Bernardo（左）。（PUIFORCAT提供）
PUIFORCAT的Magnificat家飾系列邊桌（鍍鎳黃銅），186萬3900元。（PUIFORCAT提供）
PUIFORCAT銀器Bureau d‘Architecte系列文具組情境圖。（PUIFORCAT提供）

隸屬於愛馬仕集團、有銀藝大師美名的「PUIFORCAT（博藝府家）銀器」，以傳承近200年的精緻工藝而聞名，不只是法國國宴御用餐瓷，就連羅浮宮也都有收藏PUIFORCAT銀器；今年百年高級銀器巡迴展亞洲首站落腳台灣，許多作品首次來台，整體展出的作品要價上千萬，當中最奢華就屬Ovla Glass Coller系列橢圓型冰鎮酒杯純銀容器，要價高達358萬2400元。

這項展出有經典系列的「Anne of Austria」純銀鍍金酒杯與餐盤，以及複刻18世紀銀匠之作的「Regnard Ovla Glass Coller」橢圓型冰鎮酒杯純銀容器；Art Deco風格的「Ruban」、「Art Deco 1937」與「Initiales」餐瓷系列；與當代設計師聯手創作的「Sommelier」侍酒師品酒系列、擁有流暢明快線條的「Fluidite」咖啡與茶具組、銀製美食「Argent Gourmand」系列等；8日先從愛馬仕高雄漢神百貨精品專門店開始登場，從高雄、台南、台中，最後落腳台北，陸續展到8月14日。

(中國時報)

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