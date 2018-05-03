粉彩包玩心重 春夏輕旅繽紛出色

KIPLING Aged White BI-ADIMUS後背包，6750元。（KIPLING提供）

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中國時報
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CHARLES & KEITH檸檬斜背包，2290元。（CHARLES & KEITH提供）
美國配件品牌LeSportsac本季與法國時尚品牌PAUL & JOE聯手，打造出饒富趣味玩心的聯名系列，棕櫚泉旅店旅行袋6850元。（LeSportsac提供）
PAUL&JOE x LeSportsac聯名系列化妝包，1500元。（LeSportsac提供）

迎接繽紛絢麗的夏天，時尚以粉彩色系迎戰，均推出可愛包款，為平日輕旅行增添一絲趣味感。美國配件品牌LeSportsac找來由巴黎設計師Sophie Mechaly創立的PAUL & JOE合作，將她對旅行及有趣事物的熱愛，化成各式旅行適用的包款配件。聯名系列採用具代表性之粉彩菊花、永恆貓咪等經典印花，並擷取當季伸展台靈感，將典雅玫瑰、棕櫚泉旅店等主題圖騰再現於背包等單品上，延伸被溫暖陽光籠罩的度假心情。

比利時包款品牌KIPLING，則把具備輕便、防水特性的Edgeland機能包款，塗上獨家清新白、藍、棕等淺色調，加上特為系列搭配的銀色小猴吊飾，貼合野餐、散步等輕旅行需求。而來自新加坡的CHARLES & KEITH，更提前為迎接盛夏做好準備，主打的「YOUTH FESTIVAL熱夏青春」系列，融合草編、針織面料等多種材質，搭配鮮豔的檸檬、鳳梨等水果意象，玩出無限青春活力。

(中國時報)

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