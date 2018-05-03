吳念真＋戴資穎 代言金厲害

吳念真（左）、戴資穎攜手代言中華電信大4G，戴資穎在活動現場帶著吳念真做羽球基本動作。（羅永銘攝）

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中國時報
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中華電信贊助世界球后戴資穎300萬元，董事長鄭優（左）親送支票。（羅永銘攝）

中華電信MOD去年邀名導吳念真、球后戴資穎代言，自8月至今年4月成功吸引40萬新用戶加入，中華電信大4G趁勢加碼力邀兩人，藉此凸顯其搭配極具優勢的4G資費與網路服務「實在金厲害」。

網路涵蓋廣且訊號穩

吳念真表示，自己在全新的廣告片中以直白易懂的方式，讓觀眾了解選資費不能只看低月繳上網吃到飽，還要有平時常用到的網內網外、市話語音優惠才最實用。戴資穎也說，因為常到各地球場參加活動或練習，特別能感受到中華大4G的網路涵蓋真的很廣、訊號很穩，真的很厲害。

中華電信董事長鄭優說，中華電信是全台唯一擁有千萬行動電話用戶的電信業者，不但擁有實在的4G資費設計、扎實的網路建設，客戶之間「網內互打」的機率遠比其他電信門號用戶高，話費自然比較省。

鄭優宣示，今年中華電信基地台數不僅將成長3成，兩年內亦將持續提升全台近2000個場域的行動網路服務，並從客戶最在意包括市區通勤及交通移動、辦公室或住家室內、社交活動等3種行動服務使用情境著手，不論是撥接電話、社群打卡、照片上傳或手遊連線、追劇，都能擁有順暢的享受。

4CA服務領先業界

此外，中華電信已領先業界唯一提供4CA（4頻聚合）服務，並預計6月底率先推出5CA（5頻聚合），以4G涵蓋最廣、基地台最多、頻寬最大的網路優勢，透過高低頻整合運用，持續提升網速與服務體驗。

中華電信也宣布將藉由教育部體育署企業贊助體育運動方案，捐贈贊助戴資穎300萬元，做為個人訓練比賽經費，亦加碼捐贈贊助「2018台北羽球公開賽」200萬元。

(中國時報)

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