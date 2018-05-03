結婚周年禮 范文芳預約愛彼表

范文芳和李銘順夫妻感情超好，這回來台出席愛彼表活動，老公兒子一路愛相隨。（陳俊吉攝）

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中國時報
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愛彼表皇家橡樹離岸型自動上鍊計時碼表，88萬3千元。（ Audemars Piguet提供）
范文芳配戴愛彼表千禧系列鑽表，150萬1千元。（Audemars Piguet提供）

已一年沒來台灣的范文芳，昨日受邀出席愛彼表（Audemars Piguet）新品發表會，她透露此行老公李銘順和兒子Zed也一起來，「昨天早上我準備到機場搭飛機時，他臨時說要陪我來，於是全家人都來了！」工作結束後全家準備來一趟台北CITY TOUR，可能會到動物園、台北101、故宮看看，品嘗芋圓、熱炒和火鍋等美食。

范文芳最近才與老公李銘順合作新戲「入侵者」，夫妻倆既是家人，也是事業夥伴，家庭和工作都在一起，連范文芳來台工作都愛相隨，感情好到沒話說。這回配戴愛彼表千禧系列的百萬鑽表，讓范文芳愛不釋手，笑說明年是她和李銘順結婚10周年，希望老公能送她愛彼表當禮物。至於她會回送老公什麼禮物呢？她甜笑說：「我把我自己送給他，就是最好的禮物。」

皇家橡樹離岸型腕表是愛彼表常年賣到缺貨的暢銷款，今年正逢皇家橡樹離岸型腕表25周年，新表款精銳盡出，除了主打陶瓷表圈外，還有彩色表盤和表帶的鑲鑽奢華版，其中桃紅色表盤皇家橡樹離岸型鑽腕全台限量10只，還未上市就幾乎被搶購一空，可見受歡迎的程度。

(中國時報)

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