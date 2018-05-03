2018年05月03日 04:11 中國時報 周志仁

那是多久以前的事了？感覺是很奇妙的感覺，歲月可以輾去記憶，卻輾不碎那時夕照曬在身上溫暖的感覺。夕陽沒有熱度，卻很溫暖，不像現在，中午時分，豔陽高照，車廂內竟感覺不到一點點溫暖。

我一個人獨享豐盛的鐵路便當，心頭不由得感到淒涼。叫你不要上車，你就果真不上車了，你果真把我當作垃圾一樣丟掉了。稱你的心，如你的意啦？也是！那時我還青春，可以掙錢，現在老了，不中用，一身病，你當然棄若敝屣。

棄若敝屣？我的措辭還真文雅。當然文雅！那是我這個名師指導有方。你突然出現在身旁，說。

去！少臭美。我說。

小學第一名畢業的你，因為貧困無法升學，只好去當工友。在我還青春，你還愛我的時候，是教過我認得幾個字，可我的學問可是在社區大學裡學來的。

社區大學？唉！那群同學有幾人猶未作古呢？我真是孤單啊，身旁只有你。我轉頭，卻沒看見你。對啊！你沒上車。難道三兒子講的是對的？罹患老人痴呆症的人會幻想，會自己虛構故事。那麼，我為什麼會虛構無情的你會在我身旁呢？那麼，我現在想的，是回憶？還是虛構的情節？會不會現在我坐在火車上也是虛構的？事實上我是坐在客廳的檀木椅座內，想像自己在搭火車呢？

三兒子說，我不僅得了老人癡呆症，還得到帕金森氏症，手腳老是顫抖。可畢竟我是有幫夫運的。

不良於行後，我總是坐在客廳內，得意地撫摸著檀木細緻的紋路。賣早餐，打零工，畜豬，養雞，家運總算出頭天了，你買了山坡地栽種柳丁，蓋了新屋，我的兄弟也當真購置了客廳的檀木家具送來。

可這樣的檀木椅坐得叫人心生不捨，因為坐在對面垂著頭的么弟，娘家的弟弟，開口借錢。阿信你真的要借給他？我可不要喔。么弟回去後我對你說。

那是你的弟弟。你說。

弟弟也不借。我堅決的說，心中想：當初將我嫁給窮酸的你，全家沒一人反對，現在卻來借錢。借錢，後來借了一次又一次，還得我回娘家去索討。

你惦記情誼，不願逼人太甚，可這樣的包容讓我心口的疼與愧更洶湧成勃然，義憤填膺走上回娘家的路。

娘家的路唷，當女子走回娘家，走向童年，不都是滿懷甜蜜嗎？

午後，豔烈的陽光在娘家廳堂地面灑進一方溫暖，猶如廳堂正中佛龕上方父親母親遺像淺淺的笑。我注視著，任由那笑意滲透內心，童年的甜蜜遂漫漶了。隱隱有惡臭散發出來，我跨足走進噁臭的來源。

衣衫凌亂，宿醉嘔吐後形容枯槁的么弟斜倚床頭，好似長途奔竄後狼狽的狗伸長舌頭詫氣，艱難地說：明日就要被拍賣了。

我一度誤解成他要被拍賣了。他也的確被拍賣了，失敗者的生命何足道哉，祗能任憑債權者論斤秤兩。要被拍賣的當然是家業，是娘家，包括童年。想及與兄弟們胼手胝足耕耘家業的童年，我索債的憤怒瞬間冷藏，徒留哽咽。

（待續）

(中國時報)