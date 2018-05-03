盛夏品設計 揭開頂尖居家祕密

2018年05月03日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

Dyson智慧環境管控東北亞工程師Owen分享到2018年的產品，是由多年研究、測試和開發的成果，為使用者帶來最貼合需求的商品。（Dyson提供）

Dyson Pure Cool智慧空氣清淨機（直立型），共白、藍二色，2萬2900元。（Dyson提供）

Dyson Cyclone V10無線吸塵器，2萬2900元起。（Dyson提供）

邁入5月，暑熱再再提醒我們，可把夏日居家布置得更時尚、舒適。這時無論看米蘭家具展趨勢、頂尖家電或手繪名瓷的設計靈感，都讓人對家有新的想像；就讓我們跟著笑容滿分的《麻辣鮮師》女星吳子霏腳步，一起體驗令人心曠神怡的迷人居家設計吧。（徐亦橋）

說時尚會想到Chanel、說手機會想到iPhone，但近年如果說到吹風機、吸塵器等家電，大家自然會聯想起英國品牌Dyson，這品牌猶如家電界的代表者，但當大家都誤以為這品牌只是賣突破性的外觀時，其實創辦人James Dyson的理念卻是：「我們不以外觀為主導，而是以實用性為主要考量，技術永遠優先於設計。」

設計目標 超越他牌

James Dyson在多次的訪問中都提及，品牌主要目標是針對現有問題，而發展可解決、並比市面上其他商品更好的「科技產品」，而Dyson的工程師也延續了其理念，像Dyson智慧環境管控東北亞工程師Owen，在上月出席品牌「Pure Cool智慧空氣清淨機」就提到，空汙不僅是大家所知的北京、韓國等地的問題，連英國倫敦去年空汙指數也破5年新高。

Owen談及設計的時候，也是遵循著產品就是為了解決真實問題而產生的概念，不管記者如何追問到底怎麼生產一件「漂亮的商品」時，他也給出跟James Dyson如出一轍的答案：「一件好的商品一定要功能可滿足需求，只有這樣也可認同是美麗的商品。」如同全新的「Pure Cool智慧空氣清淨機」，可將過濾後的空氣以循環的方式，顧及到室內的每個角落。

突破中看不中用

另外還有今年所推出的「Dyson Cyclone V10無線吸塵器」，也超越自家過往的同系列商品，將氣旋與集塵區改成直線設計，吸力提高至12萬5000轉，但聲音卻比以往的小，加上新的彈出集塵筒設計，打造出滿足消費者實際需求的商品，也如同Owen所說「今年的商品是集多年的研究、測試及開發之大成，是專為消費者提供針對居家及生活而設計的商品。」看來Dyson的商品正是突破中看不中用這句話的佼佼者。

(中國時報)