台版結衣吳子霏 笑容好療癒

2018年05月03日 04:11 中國時報 徐亦橋 報導

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森林系、好療癒...《麻辣鮮師》電影女星吳子霏剪了俏麗頭髮後，配上招牌元氣笑容，身穿帶有輕鬆感的複合精品網站apt.3R新裝，邊拍邊被工作人員讚美，有如「台版新垣結衣」。這位24歲就在台灣、大陸各拍過電影的幸運女孩，會踏入演員之路全因好強。

「我是廣告試鏡，試出興趣來。」她笑說，模特試廣告常試兩百次，兩百次都不會上，「我的個性好強、想挑戰它，於是趁每次試鏡調整，發現表演很好玩，也想去了解。」吳子霏說，之後上表演課，「更被表演給魅惑、愛上

了。」幸運與謝祖武、林美秀等前輩合作拍攝《麻辣鮮師》，更是讓她堅定戲劇之路。

吳子霏是個愛家的人，問她拍完一檔戲後會買什麼慰勞自己，她笑說除了出國，「應該是廚房用品吧，看新的鍋子。」她說自己對家和生活用品非常有興趣，「我還滿愛打掃的，很愛整理家裡，當成抒發自己情緒的管道，打掃家裡很療癒的。」另外做飯、洗衣也是她樂此不疲的事，令人聯想到新垣結衣演出的《月薪嬌妻》，讓人很期待這位潛力股是否未來成為台版「我老婆」呢。

(中國時報)