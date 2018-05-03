台灣三洋 隱形居家美學

台灣三洋為消費者帶來最「隱形」的美學，把HEPA H13的高效濾網融入健康冷氣，為居家省空間之餘，也帶來更簡約的設計感，SAE-28VH7，2萬6900元。（台灣三洋提供）

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中國時報
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台灣即將進入夏季，台灣三洋的冷氣具備「智慧控溫、靜音運轉、節能省電、瞬間速冷」4大功能，絕對能滿足一家大小的需求。（台灣三洋提供）
台灣三洋的「DC直流變頻健康冷氣系列」，全新美學風格設計，配上實用的投射式面板，採HEPA H13高效濾網抗空汙。（台灣三洋提供）

踏入5月意味著夏日即將到來，據各大冷氣廠商調查發現，台灣消費者對於冷氣的需求，除了喜歡像是「空氣」般隱形的冷氣、愈不顯眼愈好以外，還有對於省電、功能上的考量也是消費者關心的重點；台灣三洋看準用戶需求，不僅推出具備一機多功能的冷氣，還考慮到健康而推出「DC直流變頻健康冷氣系列」。

首創面板時間顯示

台灣三洋的「DC直流變頻健康冷氣系列」擺脫了冷氣及空氣清淨機的單機侷限，特別加強變頻冷氣的配備，將HEPA H13的高效濾網融入冷氣當中，訴求有效擋下0.3微米、濾除超過99.8%的懸浮微粒，有效淨化PM2.5和其他空氣中的有害物質，只要打開空調即能同時為家中帶來更好的空氣品質。

另外「DC直流變頻健康冷氣系列」的外觀以簡約美學風格設計，以全白的機身，配上變頻分離式的業界首創面板時間顯示，可切換室溫、冷暖氣及顯時功能，不用再找控制器去觀察室內溫度，融入居家環境不礙眼之餘，也為家中帶來舒適的溫度及環境。

變頻系列主機板保固7年

而台灣三洋的直流變頻系列機種，可從1對1到對多，具備「智慧控溫、靜音運轉、節能省電、瞬間速冷」4大功能，以最高標準打造CSPF能效一級的商品，加上再推出全新「窗型變頻冷氣」，節能效率再提升，變頻系列更享有主機板7年保固、壓縮機10年保固及全機零件3年保固，是今夏要換冷氣的新選擇。

(中國時報)

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