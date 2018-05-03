麥森世紀之嬌花瓶 來台見客

2018年05月03日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

莉迪亞許倫克作品「星宿傳說」花瓶。（麥森提供）

麥森彩繪大師莉迪亞許倫克（Lydia Schrenk）。（麥森提供）

馬第斯修茲、彼特史壯兩位藝術家攜手打造瓷偶「夢幻情侶」。（麥森提供）

雷夢娜克禮姆特圓桌作品「愛的詩篇」。（黏耿豪攝）

錦繡麥森特展與大師簽名會

擁有歐洲第一瓷器美名的德國麥森瓷器，已走過308年歷史，年度「錦繡麥森」特展即日起開跑，代理商國裕企業邀來麥森彩繪大師莉迪亞許倫克（Lydia Schrenk）與瓷偶彩繪大師馬第斯修茲（Matthias Scholz）攜帶頂級工藝作品訪台，並與台灣頂級瓷器收藏家見面。

彩繪大師莉迪亞畫人物聞名

彩繪大師莉迪亞從麥森瓷工坊300餘年歷史檔案汲取靈感，包括瓷器和銅版雕刻繪畫，對藝術家來說都是無價瑰寶，她對瓷繪擁有極高的天賦與熱情，尤以人物工筆而聞名，她擅長將人物與風景結合，是麥森頂尖畫家代表。

瓷偶彩繪大師馬第斯在麥森瓷畫培訓課程裡嶄露頭角，被麥森雕塑大師彼特史壯（Peter Strang）嚴選為藝術研討會成員，並從1995年開始進行復刻名家作品。翌年，開始創作屬於自己的瓷器雕塑品，馬第斯、彼特兩位藝術家攜手打造瓷偶，也讓繪畫與雕塑創造出更多火花。

外型奢華、彩繪華麗的「世紀之嬌」花瓶，出自莉迪亞之手，向前人致敬，重現1862年的歷史榮光。1862年，德國麥森瓷工坊就在倫敦「第3屆世界博覽會」，展示這件高達82公分、瓷藝精湛的雙耳花瓶，驚豔全場，也在歐洲瓷器史和美學藝術史上占有一席之地，世紀之嬌的意義非凡。

皇室收藏壁畫數量最多

「星宿傳說」花瓶是另一個焦點，在莉迪亞的奇幻彩筆下，布滿天際星宿的璀璨花瓶，出現諸多希臘羅馬神話裡的人物；在這次特展，尤以全球皇室最愛收藏的壁畫數量最多，瓷偶系列、限量鋼筆系列，則是麥森畫家微型彩繪功力的展現，也吸引許多收藏家的目光。

(中國時報)