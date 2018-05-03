精品家居暗藏設計DNA

LOEWE創意總監Anderson，在今年以「布料」作為家具展主題。（LOEWE提供）

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中國時報
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愛馬仕Equipages d’Hermes系列Boucho椅凳的皮革，椅凳架構採用軟木製作而成，可輕鬆移動。（愛馬仕提供）
愛馬仕於米蘭國際家具展的展示空間，沙發展現皮革工藝。（愛馬仕提供）

近年米蘭家具展成為精品競逐居家市場之地，各大精品投入家具設計，也將牌子DNA藏在家具、家飾品細節，讓消費者可享受精品級家居的奢華工藝。

家居空間是精品工藝的延伸，像愛馬仕PLI’H系列透過線條演繹頂級皮革之美，零錢置物盤與書桌用品，透過柔韌的馬鞍皮革與極簡風剪裁，邊緣搭配白色麻質馬鞍縫線，將皮革摺疊出絕美的置物器皿，這絕對是愛馬仕迷一眼就能心領神會的品牌精髓。愛馬仕Equipages d’Hermes系列Boucho椅凳的皮革，經剪裁後以馬鞍針縫法固定，Vice-versa邊桌的設計以皮革包覆的抽屜。

除愛馬仕以經典皮革作為家具材質的亮點，VERSACE HOME Vanitas座椅之上，搭配經典手工雕花；Fendi Casa適逢成立30周年，經典產品再現，Cosima躺椅採用藍色nabuck皮革製作成椅展現工藝；熱愛布料的LOEWE創意總監Anderson，在今年以「布料」作為家具展主題，展出系列毛毯、掛毯等藉以推廣傳統工藝。

整體而言，米蘭國際家具展就是家居界的時尚伸展台，透過家具展演這一季品牌要說的故事、經典，喚醒人們在生活空間中，對品牌的認同感，也因此各大精品在設計上絞盡腦汁，從顏色的選擇，到材質選擇，都扣連著品牌精神。

(中國時報)

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