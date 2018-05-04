房地產實價登錄修法！門牌地號全都露

2018年05月04日 04:10 中國時報 張理國 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

房地產交易將有重大變革！行政院會昨日通過《實價登錄地政三法》修正草案，將送立法院審議。法案若三讀通過，未來實價登錄將精準揭露門牌號碼、每戶房屋成交價，修法後並溯及過去204萬件已登錄資料。

資訊揭露 將縮短30天

地政三法共有五大修正重點。首先，內政部次長花敬群表示，過去在辦完房屋買賣移轉登記後30天內，由地政士、經紀業或權利人進行實價登錄申報，但修法後將改為買賣雙方在申請買賣移轉登記時共同申報，資訊揭露時間將可縮短30天。

其次，過去預售屋是代銷業者結案30天後才要完成實價登錄，這次修法後，預售屋自售及代銷業者都要登錄，而且是從結案30天，提前到簽訂預售屋買賣契約書起30天內就要申報。

再者，花敬群表示，現行實價登錄是以區段揭露為主，例如內政部地址是徐州路5號，交易價格就是登錄在徐州路1到30號，修法後改為以「門牌」或「地號」完整揭露。

獲利曝光 擔心引覬覦

此外，實價登錄地政三法修正後罰則規定，買賣未申報經限期改正未改，已登記完竣或價格不實，預售屋未依限申報或價格面積不實，可按次罰3萬元到15萬元，當事人經3次處罰仍未改正，加重罰15萬元到75萬元。

針對未來新法消費者買賣雙方看法不一。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，未來全面揭露後將對房價透明化，不過個人隱私猶如進「天體營」，售屋獲利高的民眾、企業主，恐會擔心財富受到不肖人士覬覦，衍生社問會題。

「市場部分實價揭露資訊根本是不肖建商做假做出來的！」業界人士也透露，有些不肖建商在遊說客戶時，強調會算便宜，但要求客戶簽2份合約，一份較高的做實價登錄用，另一份則是實際成交額，登錄後，再退差價，透過這些做假方式，拉高房價，或是在市況不佳時，讓旗下個案相對較有支撐。

防做假 應設查核機制

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去香港也曾傳出豪宅案有假買賣案件的價格揭露，誤導民眾判斷資訊，若要推動到簽訂買賣契約30天內申報，對於買賣案件真實性應設查核機制，同時揭露如付款方式等交易條件。

永慶房產集團總經理葉凌棋雖認為實價登錄全都露雖是好事一椿但也指出，目前市場剛從谷底回溫，屬平盤還好，但未來若遇到房市急漲急跌，實價登錄的揭露恐會衍生助漲助跌爭議。

(中國時報)