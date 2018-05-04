吳茂昆兼董事 未呈報教育部！東華大學校長任內也「偷跑」

2018年05月04日 04:10 中國時報 周毓翔 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部「拔管」緊咬管中閔在台大尚未同意前就擔任台哥大獨董。不過這項質疑也被科技部長陳良基證實在大學屬於常態。藍委柯志恩昨再踢爆，教育部長吳茂昆自己在東華大學校長任內兼任慶富董事長陳慶男的「陳水來文教基金會」董事，甚至沒向教育部報核，「這樣的部長有何資格指控別人『偷跑』呢？」

柯志恩指出，吳茂昆於東華校長任內擔任陳水來文教基金會的董事，但是該基金會三次異動，吳雖然都是董事，卻都未經呈報經教育部許可。教育部於104年9月7日甚至正式函覆東華大學：「案內所報兼職，部分係屬自102年4月即已受聘，嗣後請確實依規定程序及時辦理報核程序」。

與慶富交情深 排難解紛

柯志恩進一步指出，慶富集團的子公司「慶陽海洋企業」，在慶富挪用慶陽興建海生館的專款後，導致工程嚴重落後，慶陽違約跳票，該案失敗收場。依「國立海洋科技博物館協調委員會組織章程」，為解決契約爭議，海科館和慶陽雙方各推2名代表人、選任3名公正人士，共7人組成協調委員會。

當時的東華大學校長吳茂昆，卻在此時成為該案的「協調委員」。柯志恩質疑，吳茂昆本身是慶富集團相關基金會董事，又擔任慶富子公司的協調委員，如此熱衷於為慶富排難解紛，他本身有無令人高度疑慮的道德問題？「該不該自清一下？」

師沛恩負責人 弔詭切割

對於柯志恩的指控，吳茂昆昨在立法院受訪時說，他擔任那些職務，都有報備、也都按照程序走，相關資料可在監察院的調查中查到。

藍委陳宜民昨向本報透露，吳茂昆在美國開設的「師沛恩公司」，其負責人歐陽彥堂被媒體曝光後，行跡可疑。4月28日辭去心悅生醫董事的職位，5月1日再把他自己的華思科技公司給解散。

陳宜民指出，陽明大學校長遴選爭議，剛好就與心悅生醫有關，歐陽彥堂是該公司董事，歐陽又是吳茂昆所開設的師沛恩公司負責人，他的華思科技也幫吳的東華大學設計校車app，與吳茂昆關係非常深。

陳宜民認為歐陽彥堂是連結了吳茂昆、心悅生醫結構的關鍵角色，在這個敏感時間被曝光，就迅速辭掉董事身份、解散公司，是不是在做緊急切割的處理？吳茂昆應該出面說明，歐陽彥堂是否就是吳茂昆及其背後的人的白手套？

(中國時報)