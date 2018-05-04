林元輝從遴選委員變參選人！新聞透視－變色龍選校長 政大人該抵抗

政大即將遴選校長，遴選委員之一且兼發言人的傳播學院院長林元輝，最後一刻竟轉身成為參選人，是否有利益迴避問題，應釐清。（本報資料照片）

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中國時報

從卡管到拔管，顏色成為能否擔任大學校長的唯一標準。顏色不對，選上的也被拔掉，顏色對的，「不想上的都讓你上，更何況想上的」。從陽明大學校長郭旭崧，到突然參選的政大傳播學院院長林元輝，戲碼如出一轍。

從遴選委員變參選人 林元輝惹議 - 中時電子報

親綠學者 全看顏色辦事

事實上，諸多親綠學者言行，就跟「拔管」這事沒兩樣，只要顏色對就對，可以把講過的話吞回去，裝聾作啞。如果你我沒那麼健忘，年初的「公廣之亂」就是如此，親綠學者就是兩套標準，全看顏色辦事。

當年旺中案爆發，政大傳播學院院長林元輝登高一呼，強調媒體第四權不能失，擔憂將導致整個新聞事業崩解，話說得擲地有聲，以他的「新聞學者」地位，很多人也就信了，甚至稱讚林元輝知識分子的風骨，願意挺身而出。

但難堪的是，當林元輝遇到民進黨政府用「非我族類」方式，剷除公廣集團異己時，他卻以「不熟悉該領域」說法，裝死到底。這種雙面人行徑，說是選擇性擔憂，倒不如說是被顏色矇了眼，嚴重罔顧良知。

強烈意識形態 毫不遮掩

這就更不用提，林元輝擔任檢討政大現行校歌委員會召集人，主張修訂政大校歌，及遷移蔣公銅像，意識形態強烈到毫不遮掩。彷彿告訴執政者：我這麼綠，就算不選我當教育部長，政大校長還有誰比我更適合？

林元輝想選政大校長當然可，想用怎麼離譜的行徑顛覆政大都行，但這絕非「突發奇想」。更何況，綠營最愛強調利益迴避，林元輝既是校長遴委會委員，更是發言人，熟悉選務運作，一夜之間發言人變參選人，不正是「球員兼裁判」，自己投自己？這轉變之大，比卡管更應攤在陽光下檢驗，而非重重疑點說不清，就想「登基」成國立大學校長。

複製陽明模式 輕鬆當選　尤其林元輝在公廣之亂上誤人子弟在前，如今又打算複製陽明大學校長模式，呼籲全體政大師生挺身而出，要求林元輝具體說明。

況且，如果最後一刻轉身，都能輕鬆當上政大校長，也就證實，學術聲望都是假的、顏色選對才是真的。政大人當然可以抵抗，不要有這種說一套、做一套的變色龍校長。

(中國時報)

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