台大新五四運動 為大學自主而戰

2018年05月04日 04:10 中國時報 簡立欣 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

5月4日台大很熱鬧！為抗議教育部粗暴拔管，4日下午2點台大「傅園」將舉辦「傅斯年校長追思會暨紀念五四運動晉百年」；下午4點21分台大師生發起的臉書「還我校長，黃絲帶的關懷」，將號召師生在傅鐘前上課，晚上6點有燭光晚會。

台大師生4日下午4時要在傅鐘前面辦活動，可以嗎？對此教育部長吳茂昆回應：「我怎麼會去管台大這件事，這是大學自治的範圍，為何要問教育部？台大內部自行去調整，才是真正大學自治。」

包括台大中文系李錫鎮、徐聖心、康韻梅、陳昭瑛、張素卿、張麗麗、劉文清、蔡振豐、盧桂珍、黃弈珍、徐芳敏，音樂所沈冬、社工系沈瓊桃、分子醫學研究所徐立中、機械系楊申語、政治系蘇宏達等多位台大教授及學生，發起臉書「還我校長，黃絲帶的關懷」，將於5月4日周五下午發起「5/4為台大而戰遊行活動」，號召全校師生在傅鐘集合上課21分鐘，宣讀「新五四宣言」和陳情書，下午5點向代理校長郭大維遞交陳情書；下午5點30分由傅鐘遊行至校門口；下午6點舉行「愛台大，為大學自主而戰」燭光晚會。

為何是21分鐘？「還我校長，黃絲帶的關懷」表示，這是為了響應台大校長傅斯年的名言「一天只有21小時，剩下的3小時是用來沉思的」，希望大家到傅鐘前面，思考一下要守護甚麼。

教育部4月27日宣布台大應重啟遴選，且台大校長當選人管中閔「違法事證明確」，不得成為候選人，引發多所大專校院公憤，可謂遍地開花！除了國立大學校院協進會、私校協進會等聲援支持台大，國立台北商業大學校長張瑞雄等技職校院體系4月29日晚間也發起連署「敦促教育部退出政治干預，尊重大學自主」，並特意選在5月4日截止連署，短短幾天已有8萬6千人響應；另包括清華、中央、成功大學等都有校長或教授發起黃絲帶活動。

(中國時報)